Более 8 млн человек обратились в госслужбу занятости за 30 лет ее существования

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 8 млн человек обратились в государственную службу занятости за 30 лет ее существования. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

В этом году исполняется 30 лет со дня принятия закона "О занятости населения Республики Беларусь" и начала работы государственной службы занятости населения.

"За прошедшие 30 лет служба занятости постоянно совершенствовалась. Начав практически с нуля, она превратилась в привычный атрибут новой реальности, став необходимой людям, - отметил Андрей Лобович. - Лучше всего о работе специалистов службы занятости говорят цифры".

За 30 лет в органы государственной службы занятости обратились более 8 млн человек. Из них трудоустроено около 5,3 млн человек; смогли пройти профессиональную подготовку, переподготовку около 550 тыс. безработных; получили субсидии для организации собственного дела более 80 тыс. безработных.

"За этими цифрами стоит напряженная работа специалистов. Сегодня служба занятости - это современно оснащенные отделы трудоустройства, имеющие мощный информационный ресурс, слаженный коллектив профессионалов. Это востребованный партнер как для соискателей, так и для нанимателей", - подчеркнул Андрей Лобович.

Итогом прошедшей пятилетки стал рост уровня занятости при снижении уровня безработицы, а это основные показатели состояния рынка труда. Так, по данным за 2020 год, уровень занятости населения в трудоспособном возрасте составил 83%, а уровень безработицы - 4%.

Государственной службой занятости в прошедшей пятилетке трудоустроено 740 тыс. человек, обучено 40 тыс., оказана поддержка для организации собственного дела 9 тыс., на адаптацию к трудовой деятельности направлено 2,7 тыс. инвалидов, оказано содействие в переселении на новое место жительства и работы 711 семьям безработных.

Через Информационный портал государственной службы занятости населения http://gsz.gov.by/ любой гражданин может заняться поиском работы самостоятельно, разместить информацию о себе в виде анкеты-резюме, а наниматель - разместить вакансию, подбирать работников. В 2020 году зафиксировано более 15 млн обращений к порталу. Сегодня в банке вакансий более 80 тыс. предложений для соискателей.

Электронные ярмарки на единой информационной площадке http://e-vacancy.by становятся все более популярными: если в 2020 году было проведено 370 мероприятий, то только за 4 месяца текущего состоялось более 180 электронных ярмарок вакансий.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-