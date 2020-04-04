Более 80% белорусов считают проблему переработки отходов актуальной - опрос

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80% белорусов считают проблему переработки отходов актуальной для страны. Такие данные были получены в результате социологического опроса, проведенного в прошлом году Институтом социологии НАН Беларуси по заказу Оператора вторичных материальных ресурсов, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Почти 43% опрошенных считают проблему переработки отходов очень актуальной для Беларуси, 37,6% - скорее актуальной, чем неактуальной, 4,5% относят эту проблему скорее к неактуальной, а 0,8% белорусов считают ее совсем неактуальной. Более 14% опрошенных затруднились ответить либо у них вообще не было ответа на этот вопрос.

Результаты показали, что почти каждый второй белорус собирает отдельно традиционные виды вторичных ресурсов. Так, 57% опрошенных выбрасывают отходы пластика в специальные контейнеры либо сдают в пункты приема, 48,5% опрошенных так поступают с отходами бумаги, 43,7% - с отходами стекла. Более половины граждан ответственно поступают с опасными отработанными элементами питания, то есть 58,9% респондентов выбрасывают их в специальные контейнеры.

Сравнение результатов опросов, выполненных в разные годы, показывает положительную динамику в практике раздельного сбора отходов белорусами. По сравнению с 2013 годом доля тех, кто собирает раздельно отходы пластика, выросла в два раза. А доля тех, кто собирает раздельно отходы бумаги, - почти в четыре раза.-0-