Более 80 новых общественных объединений зарегистрировано в Беларуси в 2020 году

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году зарегистрировано 84 новых общественных объединения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Среди них 3 международных, 8 республиканских и 73 местных общественных объединения. По сравнению с 2019 годом общее количество зарегистрированных общественных объединений увеличилось на 0,9% (с 2995 на 1 января 2020 года до 3021 на 1 января 2021 года).

Выросло и количество зарегистрированных организационных структур политических партий, иных общественных объединений. Так, за минувший год поставлено на учет 7 оргструктур политических партий, 790 - общественных объединений и 1360 - профсоюзов. Таким образом число оргструктур общественных объединений увеличилось на 0,7% (с 43 545 на 1 января 2020 года до 43 865 на 1 января 2021 года), политических партий - на 0,5% (с 1192 до 1198), профессиональных союзов - на 1,5% (с 26 125 до 26 522).

Всего на 1 января 2021 года в республике зарегистрировано 15 политических партий, 25 профессиональных союзов, в том числе 20 республиканских профсоюзов, 1 территориальный профсоюз и 4 профсоюза в организациях, 3021 общественное объединение, из них 227 международных, 789 республиканских и 2005 местных.

В стране 1198 партийных организаций, 26 522 профсоюзные организации и 43 865 организационных структур общественных объединений.

Зарегистрировано 42 союза (ассоциации) общественных объединений, 227 фондов (18 международных, 7 республиканских и 202 местных), 7 республиканских государственно-общественных объединений.-0-