Более 80 образцов продукции предприятий белорусского ВПК представят на авиасалоне МАКС-2019

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 образцов продукции предприятий белорусского военно-промышленного комплекса представят на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

С 27 августа по 1 сентября на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова в российском городе Жуковском пройдет 14-й международный авиационно-космический салон МАКС-2019. Коллективным организатором национальной экспозиции выступает ЗАО "Белтехэкспорт". Национальную оборонку на МАКС-2019 представят около десяти предприятий, в том числе 2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения, "Волатавто", "АТЕ-Инжиниринг", холдинг "Интеграл". Самостоятельные экспозиции развернут 558-й авиационно-ремонтный завод, конструкторское бюро "Дисплей" и компания "Оборонные инициативы".

"Всего белорусские предприятия привезли на авиасалон МАКС-2019 более 80 образцов продукции военного назначения. На стендах будут представлены новейшие оборонные технологии и возможности военно-промышленного комплекса Беларуси в области разработки и производства роботизированной техники воздушного базирования. Продемонстрируют и портативные диагностические комплексы, среди которых есть новинка - характериограф вольтамперных и импедансных сигнатур Assist-ASA", - рассказал Владимир Лавренюк. Потенциальные покупатели смогут ознакомиться с системами радиоэлектронной защиты летательных аппаратов от управляемых средств поражения наземного и воздушного базирования, средствами отображения информации авиационного назначения с различными диагоналями для жестких условий эксплуатации - видеомониторами для авиадиспетчерских и другими изделиями.

Предприятия белорусского ВПК представят также возможности по ремонту, сервисному обслуживанию и модернизации различных типов воздушных судов, возможности по производству деталей и компонентов авиационной техники, а также глубокой модернизации реактивных систем залпового огня типа "Ураган". Среди новинок модернизированная транспортно-заряжающая машина ТЗМ 9Т452МБ и боевая машина БМ 9П140МБ на шасси отечественного автомобиля повышенной проходимости МАЗ-631705 из состава РСЗО "Ураган". Демонстрироваться будут и БМ9А33-2Б из состава ЗРК "Оса" на шасси МАЗ-6317, а также радиотехнические средства обеспечения полетов (ПРВ-13).

Белорусскую делегацию на выставке возглавляет заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус. На полях МАКС-2019 зампредседателя проведет встречи и переговоры с представителями профильных ведомств и оборонно-промышленных компаний России, Казахстана и Китая.

МАКС-2019 - крупнейшая в регионе аэрокосмическая выставка. Участие в нем подтвердили 827 компаний из 33 стран. Крупнейшую экспозицию развернут предприятия Китая - страны-партнера МАКС-2019. Сформировано девять национальных павильонов.-0-