Более 80 работников соцслужбы наградили за помощь пожилым во время пандемии

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80 работников социальной службы наградили в Минске за помощь пожилым людям в период пандемии COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

Работникам соцслужбы вручили почетные грамоты и благодарности от правительства, Национального собрания и Министерства труда и социальной защиты за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в работу по соцзащите граждан в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации. "Государственная политика направлена на социальную защиту пожилых граждан. В Международный день пожилых людей хотим поблагодарить работников соцслужбы за их труд в стационарных учреждениях, помощь на дому в период коронавирусной инфекции. У нас реализовывался комплекс мер для предотвращения распространения COVID-19 и не было случаев массового заражения. Мы продемонстрировали всему миру, как надо заботиться о людях пожилого возраста", - сказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

"Деление на первую и вторую волну пандемии условное. Главное - соответствующее реагирование. Мы не прекращаем принимать меры, адекватные складывающейся ситуации с заболеваемостью. На это ориентирована и работа медиков, органов соцзащиты", - обратил внимание вице-премьер.

Социальная служба в этом году приняла дополнительные меры для защиты пожилых людей и инвалидов от вирусных заболеваний. Начиная с 20 марта, территориальные центры социального обслуживания населения организовали доставку на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств пожилым гражданам и инвалидам. Работа проводилась в тесном сотрудничестве с Белорусским обществом Красного Креста, Белорусским республиканским союзом молодежи и другими общественными организациями. Одновременно территориальные центры системно продолжили социальное обслуживание на дому более чем 95 тыс. нетрудоспособных граждан.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич отметила: особая помощь требовалась одиноким пожилым людям. ТЦСОНы обеспечили выполнение более 30 тыс. заявок по доставке продуктов питания на дом. "Конечно, была большая помощь со стороны волонтеров, но на передовой стояли именно мы", - добавила она.

Особое внимание уделяется мерам против заноса коронавирусной инфекции в стационарные учреждения социального обслуживания и ее распространения там. В таких учреждениях проживают почти 21 тыс. пожилых людей и инвалидов. Там ежедневно контролируют состояние здоровья проживающих и работников. С учетом потребности сформирован и поддерживается месячный запас средств индивидуальной защиты и профилактики, медикаментов и продуктов питания. С апреля стационарные учреждения начали переходить на вахтовый метод работы в режиме полной изоляции (14-дневная работа персонала без выхода за пределы учреждения). "Дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов проработали в закрытом режиме больше чем четыре месяца, некоторые дома-интернаты продолжают и сейчас, исходя из категории работников. Считаю, мы сдали этот экзамен с минимальными потерями. Самое главное, что у нас есть значительное число интернатов, которые пережили эпидемию с нулевым инфицированием. Работа была выстроена четко", - подчеркнула министр.

Сегодня социальная служба - это порядка 34 тыс. человек: 20 тыс. работают в территориальных центрах, 14 тыс. обеспечивают деятельность стационарных учреждений.-0-