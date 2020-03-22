Более 80 туристов вернулись в Минск вторым чартером "Белавиа" из Внуково

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще один самолет авиакомпании "Белавиа" забрал сегодня ночью белорусских граждан из московского аэропорта Внуково, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в России.

"В Минск вернулись 82 пассажира (в том числе граждане Армении, Украины и Литвы) из Шри-Ланки, Вьетнама, Таиланда, Кипра, Доминиканы, Германии", - сообщили в посольстве.

Дипломаты посольства Беларуси в России продолжают работу по возвращению соотечественников на родину. Контактные телефоны для экстренной связи с посольством Беларуси в России размещены на специальной странице его сайта.

По возвращении в белорусскую столицу все пассажиры прошли необходимый тепловизионный контроль в зоне прилета Национального аэропорта Минск.

С 18 марта в связи с распространением коронавируса COVID-19 Россия запретила въезд на территорию страны для иностранных граждан. Запрет коснулся и белорусских туристов. При этом транзит через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово оставался возможным при условии, что пассажиры не покинут транзитную зону и вылетят в Беларусь в течение 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывали в московский аэропорт Внуково, из которого в настоящее время нет прямых рейсов в Минск.-0-