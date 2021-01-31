Более 800 фур скопились в очереди на выезд из Беларуси в Литву

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очереди из грузовиков скопились в ожидании на выезд в Литву. Такие оперативные данные размещены на сайте Госпогранкомитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.
По состоянию на 12.00 на выезде в Литву стоят более 800 фур. Самая большая очередь собралась в пункте пропуска "Каменный Лог" - более 270 грузовиков.
В "Котловке" в очереди на выезд более 200 большегрузов, находящихся в зоне ожидания системы электронной очереди перед пунктом пропуска (данные предоставлены оператором зоны ожидания).
В пункте "Бенякони" выезда ожидают еще более 190 фур, в "Привалке" - свыше 150.
На границе с Латвией и с Польшей ситуация более спокойная. Выезда в Латвию в двух пунктах пропуска ожидают более 80 машин, на белорусско-польском направлении в очереди стоят больше 120 грузовиков.
На границе с Украиной очередей нет.-0-