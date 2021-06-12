Более 800 пограничников приняли присягу в Беларуси

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня во всех воинских частях органов пограничной службы клятву на верность белорусскому народу принесли более 800 пограничников нового пополнения. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Гродненская пограничная группа приняла в свои ряды более сотни солдат. Поздравил новобранцев с этим торжественным и важным событием председатель Госпогранкомитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо.

Чтобы служить на границе призывники прошли тщательное медобследование и психологическое тестирование. При отборе особое внимание обращали на образование, социальную характеристику, моральные качества и даже семейное положение.

Выступая на торжественном мероприятии, Анатолий Лаппо подчеркнул: несмотря на современное техническое оснащение, в пограничном деле основой остается человек. Именно от профессионализма каждого пограничника напрямую зависит надежность охраны государственных рубежей.

После обучения по различным воинским специальностям - инструктор пограничной службы, кинолог, водитель, повар, инженер - военнослужащие приступят к непосредственной охране госграницы.-0-

Фото Госпогранкомитета