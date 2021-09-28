Более 83 тыс. пожилых людей получили с начала года материальную поддержку на Br33 млн

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 83 тыс. пожилых людей получили материальную поддержку на общую сумму Br33 млн, сообщила журналистам начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Татьяна Федорова, передает корреспондент БЕЛТА.

"При возникновении у пожилых людей трудной жизненной ситуации, требующей материальной поддержки, они могут ее получить в рамках системы государственной адресной социальной помощи либо через Фонд социальной защиты населения. В формате адресной помощи им такая поддержка предоставляется в виде ежемесячного пособия, единовременного пособия либо в виде компенсации расходов на приобретение средств гигиены. В 2020 году такую поддержку получили более 130 тыс. нетрудоспособных граждан и на это затрачено Br60 млн. В текущем году помощь получили более 83 тыс. человек и затрачено Br33 млн", - сказала Татьяна Федорова.

Средний размер ежемесячного социального пособия в текущем году составил более Br95 в месяц на одного человека, единовременного пособия - почти Br153, а размер социального пособия для возмещения затрат на приобретение средств гигиены - почти Br374.

Еще одно важнейшее направление социальной поддержки пожилых людей - социальное обслуживание тех, кто нуждается в посторонней помощи, не может самостоятельно решить бытовые вопросы, нуждается в уходе. Ведущую роль в этом направлении играют территориальные центры, которые организуют социальное обслуживание пожилых на дому, в отделениях дневного или круглосуточного пребывания. Наиболее востребованы у пожилых людей социальные услуги, которые оказывают на дому социальные работники и сиделки.

Начальник главного управления отдельно остановилась на досуговой деятельности пожилых людей. В этом плане очень популярны отделения дневного пребывания территориальных центров социального обслуживания, их сегодня 155. Посещают такие отделения почти 13 тыс. пожилых людей. Там проводятся различные кружки и клубы по интересам. Пожилые люди могут научиться тому, на что у них не хватало времени, пока они были заняты трудовой деятельностью, воспитывали детей. "А сейчас это творчество, физкультура, здоровый образ жизни, компьютерная грамотность, изучение иностранных языков, танцы и многое другое", - отметила Татьяна Федорова. Во многих таких кружках преподают волонтеры серебряного возраста, то есть пожилые люди, располагающие свободным временем и знаниями.

Территориальные центры соцобслуживания также разворачивают деятельность волонтерских отрядов серебряного возраста. Сейчас в таких отрядах заняты более 2 тыс. активных пожилых людей. Они свое свободное время направляют на поддержку других людей. Волонтерские отряды реализуют инициативу "Пожилые - старикам", когда пожилые люди ухаживают за теми, кто утратил способность к передвижению, самообслуживанию, оказывают им моральную поддержку. Также есть акция "Бабушка на час", когда пожилые берут на себя заботу за маленькими детьми в то время, пока их мамы решают свои вопросы.

В Беларуси почти 16% населения - это пожилые люди в возрасте 65 лет и старше, а это почти 1,5 млн человек. За последние 10 лет доля пожилого населения в стране выросла на 2 процентных пункта: в 2010 году доля пожилых не превышала 14%.

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