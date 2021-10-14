Более 850 пунктов вакцинации против COVID-19 открыты в Беларуси

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси открыты более 850 пунктов вакцинации против COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Пункты работают в поликлиниках, больницах и РНПЦ, торговых центрах, здравпунктах предприятий, территориальных центрах социального обслуживания населения и метро. В сельской местности работают мобильные бригады.
На сайте Минздрава размещена карта вакцинации. Белорусские граждане и гости страны могут выбрать ближайший пункт и пройти вакцинацию против инфекции COVID-19.-0-