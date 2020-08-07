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Общество
07 августа 2020, 16:34

Более 860 человек стали медиаторами в Беларуси

Диана Подлесская
Диана Подлесская

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси свидетельства медиаторов получили свыше 860 человек. Об этом сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщила начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Минюста Диана Подлесская.

"На сегодняшний день Министерством юстиции выдано 865 свидетельств медиатора, - сказала Диана Подлесская. - Медиатором может стать практически любой человек с высшим образованием. Для этого ему необходимо пройти подготовку в сфере медиации либо иметь опыт работы в качестве примирителя. Также он должен получить свидетельство медиатора - Минюст его выдает на основании заключения квалификационной комиссии по вопросам медиации". Всего сейчас в стране 5 организаций, которые готовят медиаторов.

Начальник отдела практической медиации центра "Медиация и право" Белорусского республиканского союза юристов Михаил Мацкевич рассказал, что большая часть медиаторов обучалась именно в центре, где он работает. Центр "Медиация и право" обучил более 600 человек. Причем если раньше это были юристы, то потом, как отметил Михаил Мацкевич, обучались и бизнесмены, и педагоги, и госслужащие.

По его словам, для компаний важно, чтобы в первую очередь медиации обучился руководитель. Тогда он распространяет культуру разрешения конфликтов.

Как заметил тренер учебно-практического учреждения "Центр медиации и переговоров" и бизнес-тренер по корпоративной конфликтологии Станислав Никитин, для бизнеса медиация важна, потому что разрешение крупных споров в судах не всегда приносит хороший эффект. "Эти решения не всегда устраивают людей. Либо они теряют отношения, либо эти судебные разбирательства затягиваются надолго, - подчеркнул он. - Мышление людей эволюционирует. Они пришли к тому, что договариваться гораздо выгоднее, чем длительно судиться".

Станислав Никитин рассказал историю о том, как благодаря медиации удалось решить долгий спор: "В судах дело было около 7 лет - бывшие друзья, собственники бизнеса, начали делить его, спорить. В медиации, по-моему, за три сессии они договорились. И наутро один из них позвонил и сказал, что за семь лет первый раз в принципе нормально спал".

Как сообщалось, в Беларуси с 1 июля вступили в силу изменения в законодательстве по вопросам медиации, предусмотренные законом от 18 декабря 2019 года № 277-З "Об изменении законов". Этот документ вносит поправки и в Кодекс о браке и семье. Закрепляется общее положение об обязанности суда и загсов при обращении супругов с заявлением о расторжении брака разъяснять им право на участие в информационной встрече с медиатором. В закон о медиации вводится понятие и основное содержание такой встречи, когда разъясняются цели, принципы и правила медиации, права и обязанности сторон в процедуре, функции, права и обязанности медиатора, порядок и правовые последствия заключения медиативного соглашения.

Кодекс о браке и семье также дополнен положениями, предусматривающими применение медиации в брачно-семейных спорах. В частности, предоставляется право сторонам определить в брачном договоре виды споров между супругами (бывшими супругами), которые могут быть урегулированы с участием медиатора.

Кроме того, медиация внедрена в качестве альтернативного досудебного способа разрешения споров, возникающих между юрлицами и (или) индивидуальными предпринимателями, наряду с существующим претензионным порядком.

Одна из целей законодательных изменений - унификация норм гражданского и хозяйственного процессов в вопросах, связанных с процедурой медиации. Стороны могут обратиться к медиации на любой стадии судопроизводства (гражданского и хозяйственного).

Наряду с приостановкой производства по делу суд имеет право оставить иск без рассмотрения в связи с заключением соглашения о применении медиации. Это позволит сторонам обсуждать и вырабатывать условия урегулирования конфликта, не ограничиваясь исковыми требованиями. В этом случае возвращается уплаченная государственная пошлина.

В качестве дополнительных гарантий предлагается в гражданском судопроизводстве по аналогии с хозяйственным процессом выдача судом исполнительного листа на принудительное исполнение медиативного соглашения. Это позволит усилить правовое значение соглашения, достигнутого в медиации, и придать дополнительные гарантии его исполнения.-0-

Все материалы круглого стола здесь

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