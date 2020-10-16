Более 87% учащихся учреждений общего среднего образования посещают занятия

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 87% учащихся учреждений общего среднего образования посещают сегодня занятия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Отсутствие некоторого числа этих учащихся в классах в основном связано с сезонными респираторными заболеваниями. "Ситуация по COVID-19 в школе находится на полном контроле санэпидстанций", - отметили в пресс-службе.

В Минобразования подчеркнули, что занятия проходят в штатном режиме. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. "Все школы обеспечены средствами защиты, по желанию учащиеся могут использовать маски. Соблюдаются все необходимые меры дистанцирования во время проведения занятий и в столовых в обеденное время", - добавили в ведомстве.-0-