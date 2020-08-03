3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 880 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"В этом году произошло уже 883 лесных пожара на площади более 6,5 тыс. га. Несмотря на то, что число возгораний с начала этого года больше, чем за аналогичный период 2019-го, общая площадь лесных пожаров на соответствующую дату теперь меньше. Это говорит о том, что большинство очагов возгорания было ликвидировано на ранней стадии", - сказали в пресс-службе.

Больше всего лесных пожаров произошло на юге страны - в Брестской (325) и Гомельской областях (238). Затем идут Минская (135), Гродненская (85) и Могилевская области (75). Меньше всего возгораний было на севере страны - в Витебской области (25).

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 25 районах Беларуси. Посещать лес временно запрещено в Ивацевичском, Березовском и Пружанском районах Брестской области, а также в Щучинском районе Гродненской. Ограничения действуют в Гродненском, Свислочском и Слонимском районах. Что касается Минской области, посещение лесов ограничено в 14 районах: Вилейском, Молодечненском, Крупском, Минском, Смолевичском, Березинском, Узденском, Несвижском, Клецком, Слуцком, Стародорожском, Солигорском, Любанском и Столбцовском. В Гомельской области ограничения введены в Октябрьском, Речицком, Мозырском и Ельском районах.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов - обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или штраф до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

В лесхозах насчитывается свыше 250 пожарно-химических станций, более 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Создана сеть из более чем 650 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых почти 600 оборудованы средствами видеонаблюдения за состоянием леса.-0-