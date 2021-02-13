Более 9 тыс. человек с гололедными и холодовыми травмами зарегистрированы с начала года в Беларуси

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января по 13 февраля 2021 года зарегистрированы 9237 человек с гололедными и холодовыми травмами, за минувшие сутки - 290 пострадавших, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В Брестской области обратились за медицинской помощью 1485 человек (за сутки - 56). Холодовые травмы диагностированы у 75 пациентов (6), гололедные - у 1410 (50). В больницы госпитализированы 190 человек (за сутки - 12).

Немногим меньше пострадавших в Витебской области, здесь к медикам обратились 1248 пациентов (за сутки - 25). Холодовые травмы были у 49 пациентов (1), гололедные - у 1199 (24). В больницы госпитализированы 102 человека (за сутки - 3).

В Гомельской области зарегистрированы 1209 пациентов (за сутки - 62). Холодовые травмы диагностированы у 72 пациентов (4), гололедные - у 1137 (58). В больницы попали 87 человек (за сутки - 2).

В Гродненской области к медикам обратились 1745 пациентов (33). Холодовые травмы диагностированы у 87 пациентов (5), гололедные - у 1658 (28). В больницы госпитализированы 300 человек (за сутки - 6).

В Могилевской области зарегистрирован 1201 пациент (41). Холодовые травмы были у 55 человек (2), гололедные - у 1146 (39). Госпитализация потребовалась 153 пациентам (за сутки - 5).

Что касается Минской области, здесь травмы получили 1210 пациентов (за сутки - 35). Холодовые травмы - 58 случаев (за сутки - нет пострадавших), гололедные - у 1152 человек (35). Госпитализированы 114 человек (за сутки - 2).

В Минске зарегистрированы 1139 пациентов (38). Холодовые травмы диагностированы у 61 человека (2), гололедные - у 1078 (36). В больницы попали 96 человек (за сутки - 2).

Минздрав в связи с предупреждением МЧС напоминает, что 13 февраля на большей части территории страны сохранится северный ветер порывами до 15-20 м/с. Во многих районах продолжится метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку страны - сильный снег. В министерстве просят всех граждан, выходя на улицу, быть внимательными, выбирать правильную обувь для прогулок. Если все же травмы избежать не удалось, следует обратиться в ближайший травмпункт.-0-

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