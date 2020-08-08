Более 9 тыс. наблюдателей от ФПБ задействованы в наблюдении за выборами Президента

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В наблюдении за выборами Президента задействованы более 9 тыс. наблюдателей от Федерации профсоюзов, заявил журналистам заместитель председателя ФПБ Николай Матюкевич.

"Более 9 тыс. наблюдателей от Федерации профсоюзов участвуют в нынешней избирательной кампании. На данный момент мы отмечаем, что работа участковых комиссий строится в соответствии с законодательством, каких-то ярко выраженных нарушений наши наблюдатели не зафиксировали", - сказал Николай Матюкевич.

По его словам, избирательная кампания проходит в спокойной обстановке. "Хотя есть заявление Михаила Орды (председатель Федерации профсоюзов Беларуси. - Прим. БЕЛТА) о том, что в стране более 50 случаев, когда проводятся какие-то непонятные действия, их даже можно назвать провокациями. Мы смотрим на это, там находятся и наши наблюдатели - подтверждения такие случаи не находят", - добавил национальный наблюдатель.

Сегодня в Минске состоялась встреча группы международных наблюдателей от МПА СНГ с представителями белорусских общественных организаций, осуществляющих национальное наблюдение за выборами. На ней обсуждались деятельность общественных организаций по наблюдению за выборами, работа общественных приемных кандидатов, процесс регистрации национальных наблюдателей, порядок их работы на избирательных участках как в период досрочного голосования, так и в основной день голосования 9 августа.-0-