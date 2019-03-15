Более 90 человек получили бесплатные правовые консультации в Минюсте

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90 человек получили бесплатные правовые консультации по различным вопросам в центральном аппарате Министерства юстиции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минюсте.

Консультировали опытные специалисты, нотариусы, адвокаты. Задать вопрос можно было по теме принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов, гражданского, жилищного, трудового, семейного, земельного права и иным вопросам, относящимся к сфере юстиции.

Параллельно подобные акции по бесплатному консультированию проходили и в регионах. Как отметил первый заместитель министра юстиции Сергей Задиран, такие мероприятия стали традиционными: они проводятся к государственным праздникам и памятным датам. Сегодняшняя акция была особенной, она совпала с 25-летием со дня принятия Конституции Беларуси.

По словам первого замминистра, спрос в обществе на актуальную правовую информацию, качественную правовую помощь повышается, что свидетельствует о росте уровня правосознания граждан. Создан пласт законодательства, который позволяет осуществлять право на доступ к информации о работе государственных органов. В этой связи Сергей Задиран отметил проведение личных приемов руководителями республиканских органов госуправления, исполкомов, субботние телефонные прямые линии. "Я изучал опыт административного управления других государств. Такие подходы, как в Беларуси, практически нигде так широко не применяются. Иметь возможность еженедельно общаться с руководителями министерств можно далеко не в каждой стране", - добавил он.-0-

Фото Министерства юстиции