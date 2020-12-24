Более 90% нарушений в сфере трудовых отношений оперативно устранены по требованию профсоюзов

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90% выявленных нарушений в сфере трудовых отношений оперативно устранены по требованию профсоюзов. Эти данные приведены на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

В целом только за шесть месяцев представителями профсоюза выявлено свыше 20 тыс. нарушений трудового законодательства. Более 90% из них оперативно устранены по требованию профсоюзов. Среди наиболее актуальных для людей вопросов - порядок заключения и продления контрактов.

"С января действует новая редакция Трудового кодекса. По инициативе Федерации профсоюзов в обновленный кодекс была внесена норма о продлении контракта с добросовестными работниками на максимальный срок. То есть если работник не имеет взысканий, и обе стороны решили продолжать трудовые отношения, то контракт с работником (с его согласия) должен быть продлен до истечения максимального срока его действия, а новый заключен минимум на три года, - отметила начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения ФПБ Марина Лазарь. - С начала года профсоюзы внимательно отслеживают практику применения этой нормы. И надо отметить, что далеко не всегда наниматели действуют в этом вопросе в соответствии с буквой закона. В каждом таком выявленном случае профсоюзы добиваются устранения нарушения".

Когда не удается решить трудовой спор в процессе переговоров, профсоюзные юристы готовят документы и представляют интересы членов профсоюза в суде.

К слову, за шесть месяцев в судах с участием правовых инспекторов труда рассмотрено 146 исков, что практически в два раза больше, чем в прошлом году. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 36 работников. Например, в Гомеле суд дважды восстанавливал на работе сотрудницу одного из предприятий (ее интересы представлял профсоюз), а также взыскал с предприятия в пользу работника более трех тысяч рублей за время вынужденного прогула и в качестве возмещения морального вреда.

В общей сложности за полгода по требованию профсоюзов людям возвращено более Br2 млн. незаконно удержанных или невыплаченных средств.-0-