Более 90% обратившихся в 2019 году за получением статуса беженца в Беларуси - жители Украины

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90% лиц, обратившихся в 2019 году за получением статуса беженца в Беларуси, являются жителями Украины, сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун, передает корреспондент БЕЛТА.
"На 1 июня 331 иностранец обратился в органы внутренних дел с ходатайством о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты, 92% из них составляют граждане Украины. Также в топе стран, граждане которых наиболее часто обращаются с ходатайствами о предоставлении статуса беженца, - представители Афганистана, Палестины, Йемена, России, Армении и некоторых других государств", - рассказал Алексей Бегун.
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