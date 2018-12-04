Более 90 предприятий и организаций примут участие в благотворительной акции "Наши дети"

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90 предприятий и организаций примут участие в новогодней Республиканской благотворительной акции "Наши дети", сообщила журналистам главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В перечень участников акции в этом году планируется включить более 90 учреждений, предприятий, организаций. Направлены письма для подтверждения участия как в госорганы и организации, общественные объединения, так и в различные частные организации. Для посещения предлагается более 120 объектов. Это школы-интернаты, детские дома, детские социальные педагогические центры, социальные приюты, специальные учебно-воспитательные, лечебно-воспитательные учреждения, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, школы, дошкольные учреждения. Планируется, что в акции примут участие более 15 тыс. детей", - рассказала Елена Симакова. "Кроме того, в регионах сформированы свои предложения по участию в акции. В них включаются все предприятия, органы и структуры региона", - добавила она.

В 2017 году республиканские органы госуправления, организации, подчиненные правительству Беларуси, концерны, банки, общественные объединения оказали материальную помощь, приобрели оборудование, подарки на сумму более Br1 млн 205 тыс. "Дарят то, что особенно нужно, чтобы дети, которые попадают в такие учреждения, чувствовали себя в максимально комфортных условиях. Такие подарки многие шефы уже начали приобретать", - отметила главный специалист.

Во время благотворительной акции "Наши дети" пройдут такие значимые мероприятия, как Главная елка страны с участием главы государства, торжественные мероприятия для лучших учащихся и студентов во Дворце Независимости, елки с участием председателей областных и Минского городского исполнительных комитетов, праздники для детей в интернатах, больницах и других учреждениях. В каждом регионе страны состоятся новогодние мероприятия для воспитанников многодетных семей, замещающих семей и других категорий детей, которые нуждаются в особой заботе. "Традиционно главным событием акции станет благотворительный новогодний праздник для детей с участием главы государства, который пройдет во Дворце Республики в преддверии Нового года. На елку уже приглашены более 2 тыс. детей в возрасте 8-14 лет из разных регионов страны", - рассказала Елена Симакова.

По ее словам, в последние годы на мероприятиях акции отмечаются вниманием, поддержкой и подарками лучшие ребята из числа школьников, учащихся и студентов.

Во время благотворительной акции воспитанники интернатов, приемных, опекунских семей, детских домов семейного типа посетят резиденцию Деда Мороза в национальном парке "Беловежская пуща", в регионах пройдут рождественские балы, праздники на городских ледовых аренах, ребята встретятся со знаменитыми людьми страны, членами правительства, депутатами, спортсменами.-0-