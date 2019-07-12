Более 90 школьников из Китая отдохнут и оздоровятся в "Зубренке" в июле

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" с 12 по 21 июля примет на оздоровление 91 школьника из Китая, сообщили БЕЛТА в НДЦ.

Ребятам предложат медицинские оздоровительные процедуры в соответствии с показаниями и назначениями врача. Кроме того, в программу включены посещение бассейна, сауны, спортивных площадок, оздоровительные прогулки, закаливающие процедуры.

В "Зубренке" школьники не только оздоровятся. Для них подготовили различные конкурсы и развлечения. "Китайские ребята станут активными участниками занятий по интересам, во время тематических мастер-классов своими руками изготовят белорусские сувениры, а также познакомят сверстников из Беларуси с декоративно-прикладным искусством и культурой Китая", - отметили в "Зубренке".

Ребята смогут ближе узнать историю и культуру Беларуси. Побывают в Мирском и Несвижском замках, посетят Национальную библиотеку в Минске, примут участие в культурно-образовательных программах в центре старинной бытовой культуры белорусов "Хутор Неслучь", расположенном на территории "Зубренка". Также посетят вузы, где познакомятся с системой образования Беларуси, добавили в НДЦ.

Отдых китайских школьников в "Зубренке" организован в соответствии с белорусско-китайским межправительственным соглашением. Впервые ребята из КНР приехали в "Зубренок" по приглашению Президента Беларуси в августе 2015 года. С этого времени белорусско-китайские смены в центре стали традиционными.-0-