Более 90 тыс. жителей Беларуси находятся на диспансерном учете по глаукоме

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На диспансерном учете по глаукоме состоят более 90 тыс. жителей Беларуси, треть из них проживает в Минске, сообщила журналистам заведующая кафедрой офтальмологии БелМАПО доктор медицинских наук, профессор Татьяна Имшенецкая, передает корреспондент БЕЛТА.

Все пациенты, у которых устанавливается этот диагноз, автоматически попадают на диспансерный учет. Наблюдением занимаются поликлиники по месту жительства, офтальмологические кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием для контроля внутриглазного давления.

В терминальной стадии заболевание выявляется лишь в 0,4% случаев от их общего количества. По словам Татьяны Имшенецкой, это крайне низкий показатель, аналогичный уровню европейских стран.

Ранняя диагностика глаукомы позволяет рассчитывать на более эффективное лечение и благоприятный прогноз, отметил доцент кафедры офтальмологии БелМАПО, врач отделения лазерной микрохирургии глаза Республиканского офтальмологического центра на базе 10-й городской клинической больницы кандидат медицинских наук Дмитрий Абельский. Если выявить заболевание на начальной стадии и грамотно компенсировать внутриглазное давление, снижение зрения не наступит. Диагностировав заболевание в терминальной стадии, рассчитывать на излечение, к сожалению, не приходится, можно лишь попытаться сохранить остатки зрения.

Коварство глаукомы заключается в том, что на начальной стадии человек редко сам замечает ухудшение зрения, так как происходит лишь сужение его полей - потеря периферической картинки. Поэтому важно периодически проходить скрининговое исследование. В городской поликлинике при подозрении на глаукому пациента направят на дообследование в региональный консультативный центр. По статистике, болезнь чаще всего возникает у людей старше 40 лет, но иногда выявляют ее и в более молодом возрасте.

Беларусь - одна из немногих стран на постсоветском пространстве, где лечение глаукомы лекарственными препаратами для граждан бесплатно. Стоимость капель покрывается за счет государства. Применяют и лазерное лечение. Процедура занимает 5-10 минут, пациент не госпитализируется. В результате человек если не полностью избавляется от капель, то в значительной степени снижается зависимость от них.

Хирургия глаукомы составляет определенную часть экспорта 10-й ГКБ. По словам Татьяны Имшенецкой, к белорусским офтальмологам обращаются в том числе те пациенты из-за рубежа, которые уже многократно оперировались по этому поводу.

В целом экспорт офтальмологических услуг больницы по итогам 2018 года составил около $100 тыс. Приезжают пациенты из Украины, России, стран Ближнего Востока. Лазерная коррекция востребована у пациентов из Англии, Германии. "Привлекает соотношение цены и качества. За ту же сумму пациент получает гораздо более высокий уровень медицинской помощи. К счастью, на сегодня мы не отстаем от мировых тенденций и возможностей, поэтому конкурентоспособны", - добавил Дмитрий Абельский. Кроме того, кафедра офтальмологии БелМАПО оказывает образовательные услуги коллегам из Грузии, Палестины, Марокко, Туркменистана, Узбекистана и др. На кафедре на постоянной основе обучаются 15 иностранных ординаторов, систематически организовываются краткосрочные образовательные циклы.-0-