Более 90% вузов Беларуси используют дистанционные образовательные технологии - Богуш

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90% вузов Беларуси используют дистанционные образовательные технологии, заявил ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш. Он принял участие в парламентских слушаниях на тему "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования", передает корреспондент БЕЛТА.

"В сложной эпидемиологической обстановке прошлого и текущего года вузам удалось гибко перейти на организацию образовательного процесса с расширенным использованием дистанционного взаимодействия, - сказал Вадим Богуш. - В текущем году более 90% вузов Беларуси используют дистанционные образовательные технологии, в том числе в дневной форме получения образования. При этом более половины студентов в той или иной степени используют такие технологии в текущей деятельности. Наш опыт показывает, что для введения дистанционной формы как самостоятельной формы получения высшего образования наравне с заочным и очным образованием, что предусмотрено новой редакцией Кодекса об образовании, уже сформирована необходимая технологическая и методическая база".

Актуальными остаются вопросы обоснованности и эффективности использования дистанционного образования, а также обеспечение качества обучения. По словам ректора БГУИР, для ряда специальностей преимущественно в ИТ-сфере эти вопросы удается успешно решать.

"Кроме дистанционного взаимодействия использование информационных технологий представляет новые возможности для реализации индивидуальных подходов к формированию образовательных программ, расширению доступности и инклюзивного образования. Расширяется вариативная часть образовательной программы. Например, курсы по выбору можно предлагать уже не потоку студентов, а группе или подгруппе из нескольких человек при сохранении общей экономической эффективности" - подчеркнул Вадим Богуш.

На парламентских слушаниях обсуждалось состояние и перспективы развития национальной системы образования. В частности, взаимодействие организаций реального сектора экономики с учреждениями профессионального образования в подготовке квалифицированных кадров и организация опережающей подготовки кадров в колледжах, совершенствование образовательного процесса в учреждениях высшего образования с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможности дополнительного образования в продвижении и развитии навыков и умений одаренных детей и молодежи, роль молодежного движения в формировании гражданской ответственности обучающихся.

В слушаниях приняли участие депутаты и сенаторы, представители министерств и государственных комитетов, областных и Минского городского исполнительных комитетов, иных государственных органов, учреждений образования, предприятий и общественных объединений.-0-