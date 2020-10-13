13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90% женщин с начальными стадиями рака молочной железы удается вылечить, сообщил журналистам директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Поляков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Среди всех онкологических заболеваний у женщин рак молочной железы стоит на первом месте. Ежегодно выявляется около 5 тыс. новых случаев - это 10% от общего количества заболевших всеми онкологическими заболеваниями, - сказал Сергей Поляков. - Благодаря существующим программам (ранее выявление, скрининг) большая часть - пациентки с начальными формами, 75% - первая-вторая стадии, которые можно излечить. Более 90% этих женщин имеют пятилетнюю выживаемость (критерий оценки нашей работы), то есть проходят пятилетний рубеж и живут дальше".

Вместе с тем выявляется достаточно много пациентов с запущенными формами. Пятилетний рубеж переживают только 17%. Однако благодаря новым методам лечения, которые внедряются ежегодно, этот процент растет. "То есть даже запущенные стадии с каждым годом мы лечим все лучше", - добавил директор РНПЦ.

Что касается одногодичной летальности (соотношение всех выявленных в течение года случаев заболевания и количества умерших в течение первого года), этот критерий также ежегодно уменьшается благодаря проводимой работе. Если в целом по онкологическим заболеваниям одногодичная летальность составляет около 21%, то для рака молочной железы - всего 4,6%. "Мы прилагаем максимум усилий, чтобы эту болезнь выявлять на ранних стадиях и не просто излечивать женщин от этой болезни, но делать это с весьма хорошим эстетическим эффектом, что немаловажно. В ряде случаев удается сохранить свою молочную железу", - сказал Сергей Поляков.

По его словам, не только женщинам, но и мужчинам нужно заниматься самообследованием своих грудных желез, поскольку болезнь, пусть и гораздо реже, но встречается и среди них.

Каждый год в октябре в разных странах проводится месяц повышения осведомленности в отношении рака молочной железы. Ежегодно в мире от этой патологии умирают 6 млн человек.-0-