Более 900 грузовиков ожидают выезда на границе с Литвой

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 900 большегрузных автомобилей ожидают выезда на границе с Литвой. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 16.00 в пункте пропуска "Котловка" выезда ожидают более 120 фур, в "Каменном Логе" - более 340, в "Беняконях" - более 250, в "Привалке" - более 210.

На границе с Латвией в очередях стоят более 320 грузовиков: по 160 в "Урбанах" и "Григоровщине". Выезда в Польшу ожидают более 200 грузовых автомобилей.

Госпогранкомитет рекомендует перевозчикам учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения для более комфортного пересечения границы.-0-