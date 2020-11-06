Более 91 тыс. счетов "Семейный капитал" открыто в Беларуси

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 1 ноября 2020 года в республике для многодетных семей открыто 91 007 депозитных счетов "Семейный капитал", сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В том числе по программе, которая действовала в 2015-2019 годы, открыто 82 208 счетов на сумму $822,08 млн. По программе новой пятилетки (2020-2024 годы) для многодетных семей открыто 8 799 депозитных счетов на сумму Br197,978 млн.

Семейный капитал по программе 2015-2019 годов назначался в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019-го включительно.

Размер семейного капитала по новой программе составляет Br22,5 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно.

"На 1 ноября этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 25 540 заявлений. Из них на улучшение жилищных условий - 22 987 (90%), на получение образования - 1 489 (6%), медицинских услуг - 1 064 (4%). Принято 24 082 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала", - добавили в Минтруда.

Больше всего решений о досрочном использовании принято в Брестской области - 5 381. Далее следуют Минская область - 3 927, Гомельская 3 897, Минск - 3 168, Гродненская - 2 906, Могилевская - 2 448 и Витебская области - 2 355.-0-