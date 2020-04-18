Более 92,7 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси по состоянию на 18 апреля проведено 92 тыс. 709 тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Для тестирования задействованы 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.

На стационарном лечении находятся 3282 человека. Выздоровели и выписаны 458 пациентов. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика. Часть находится на амбулаторном лечении.

Умерли 45 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-