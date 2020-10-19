19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 96 тыс. деревьев и кустарников высадили в населенных пунктах Беларуси за две недели - с 2 по 16 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"Минприроды для привлечения внимания к наведению порядка на земле и бережному отношению к природе в Год малой родины проводит глобальную экологическую кампанию "Обустроим малую родину". По инициативе министерства с 2 октября по 2 ноября в Беларуси проходит месячник по осенней посадке деревьев и кустарников в населенных пунктах. С 2 по 16 октября высажено более 96 тыс. деревьев и кустарников", - рассказали в пресс-службе.

Например, сотрудники Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды при поддержке природоохранных служб и организаций региона, а также по предложениям граждан посадили 22 470 деревьев и кустарников. В Минской области высадили 18 226 растений, в Брестской - 12 757. К акции подключились Витебск и все районные центры Витебской области: там посажено 15 943 дерева и кустарника. В месячнике активно участвовали также Гродненская область и Минск. "Наибольшую активность в осенней посадке деревьев и кустарников проявили жители Гомельской области: 2 342 человека выразили желание поучаствовать в месячнике по озеленению. С их помощью природоохранные ведомства региона посадили 13 537 деревьев и 3 542 кустарника", - отметили в Минприроды.

Первая глобальная экологическая кампания "Обустроим малую родину" под эгидой Минприроды стартовала весной 2018 года. Основная ее идея заключается в том, что каждый житель или организация могут внести посильный вклад в благоустройство своей малой родины - города, района, жилого двора, ближайшего парка или сквера. Это может быть уборка мусора, посадка деревьев или кустарников, оформление клумб, обустройство детской площадки, покраска забора и скамеек, организация контейнеров рядом с местами, где обнаружены крупные скопления отходов, поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы. Экологическая кампания также включает проведение субботников, экологических акций и иных мероприятий по наведению порядка и обустройству территорий.

Заявку на участие в глобальной экологической кампании можно подать по телефонам либо адресам электронной почты, указанным на сайтах Минского городского и областных комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-