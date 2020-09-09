Более Br10 млн инвестировано в развитие ОАО "Техника связи" за 1,5 года

9 сентября, Орша /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В развитие ОАО "Техника связи" за полтора года инвестировано более Br10 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

По его словам, инвестпроект "Перспективное развитие ОАО "Техника связи" в рамках создания специальных и профессиональных систем связи" был разработан по поручению главы государства в конце 2018 года. Его ключевой целью является повышение эффективности производства за счет освоения и выпуска новых видов продукции, а также внедрение передовых технологий. Финансирование проекта осуществлялось за счет средств инвестиционного фонда Государственного военно-промышленного комитета.

Из всего объема вложений за истекший период Br6 млн было направлено на модернизацию производства и закупку нового технологического оборудования. В результате создано пять новых производственных участков (подвижных комплексов связи, профессиональных средств радиосвязи стандарта DMR, LTE, средств бронезащиты, волоконно-оптического кабеля). Предприятие освоило полный цикл производства средств связи, разработанных ОАО "АГАТ - системы управления" (телефонные аппараты ТА-10, ТА-11, модем П-341, коммутаторы П-195 и П-215), а также линейки профессиональных средств радиосвязи стандарта DMR под собственной производственной маркой "Клен".

Данная работа будет продолжена. "Предприятию предстоит освоить производство комбинированной радиостанции Р-186 "Богатырь" и комплексной аппаратной связи П-240 МБ ("Кайман-КАС"). Эти проекты уже начаты. ОАО "АГАТ - системы управления" передана конструкторская документация и проведены занятия с персоналом. Дальше на очереди станция тропосферной связи Р-432 "Горизонт", многофункциональный разведывательный комплекс БРДМ-4Б и линейка станций спутниковой связи, в дальней перспективе - мобильный узел связи "Маяк", - рассказал Дмитрий Пантус.

Кроме того, вне программы развития Оршанского района в соответствии с поручением главы государства на "Технике связи" было запущено производство медицинских масок. "Изделия прошли все виды испытаний, включая клинические, получено разрешение Министерства здравоохранения к производству, реализации и медицинскому применению их на территории Беларуси", - уточнил руководитель ведомства.

Дмитрий Пантус акцентировал внимание на том, что значительный объем инвестиций был вложен в улучшение условий труда сотрудников и благоустройство территории. "Долгое время ремонт зданий и сооружений предприятия, асфальтового покрытия не проводился. Эти работы организованы в два этапа. В текущем году мы заасфальтируем около 65% территории и проведем термореновацию и реконструкцию основных производственных и бытовых объектов. В 2021 году данные мероприятия будут продолжены", - отметил председатель Госкомвоенпрома.

Значительное внимание руководство предприятия уделяет вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. В течение последних двух лет были снесены пять зданий и передано в коммунальную собственность 4 га территории.

Среднесписочная численность трудового коллектива "Техники связи" составляет 610 человек. Средняя заработная плата выросла с Br773 (в 2018 году) до Br1,1 тыс., или в 1,4 раза. "Предприятие работает стабильно и имеет перспективы развития", - заключил Дмитрий Пантус.-0-

Фото Александра Хитрова