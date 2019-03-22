Более Br14 млн будет направлено на развитие бытовых услуг на селе в 2019-2020 годах

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА. Свыше Br14 млн планируется направить на развитие бытового обслуживания на селе в 2019-2020 годах. Об этом сообщил начальник управления социальной сферы и услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Валерьян Беспалый сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время в Беларуси действует государственная программа "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы, в которой отдельным подразделом содержится подпрограмма "Качество и доступность бытовых услуг". Облисполкомы и субъекты хозяйствования проводят работу по строительству, реконструкции и ремонту объектов бытового обслуживания в районных центрах и в сельской местности, и за минувший год все показатели программы выполнены. А в 2019-2020 годы на развитие сферы бытового обслуживания в сельской местности запланировано направить более Br14 млн как из средств местных бюджетов, так и из собственных средств организаций", - отметил Валерьян Беспалый.

Также он сообщил, что в последнее время в МАРТ поступают предложения от облисполкомов и субъектов насчет улучшения условий хозяйствования. В связи с этим создана рабочая группа для выработки предложений по дальнейшему совершенствованию структуры. Это касается не только бытового обслуживания, но и торговли, общественного питания. "В настоящее время в министерстве разработан проект указа, который предусматривает льготы на оказание всех видов бытовых услуг на селе. Проект вынесен на согласование. Я думаю, что принятие дополнительных мер будет способствовать и улучшать бытовое обслуживание населения в сельской местности", - сказал он.

В целом на 1 января 2019 года бытовые услуги в стране (157 услуг) оказывали свыше 35,4 тыс. субъектов хозяйствования в более чем 28,5 тыс. объектах бытового обслуживания. Выезжали к клиентам 13,5 тыс. субъектов (не имели стационарных пунктов). На селе бытовые услуги оказывают более 4,6 тыс. субъектов хозяйствования в 3,7 тыс. объектах.-0-