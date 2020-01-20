Более Br1,4 млрд направят на реализацию концепции сортировки и использования ТКО до 2030 года

Во время брифинга в пресс-центре БЕЛТА

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br1,4 млрд направят на реализацию концепции создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения до 2030 года. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов в пресс-центре БЕЛТА.

"Суммарно более Br1,4 млрд потребуется для реализации всей концепции в течение 10 лет", - отметил Виталий Смирнов.

Концепция предполагает в том числе строительство 30 региональных центров по сортировке и использованию отходов. Реализовать проекты планируют с привлечением средств международных финансовых организаций. Например, с помощью средств Европейского банка реконструкции и развития будут создавать региональный полигон в Пуховичах Минской области. На деньги Международного банка реконструкции и развития планируется строительство двух комплексов по использованию отходов. "Практически в каждой области уже разрабатываются региональные схемы, после их согласования будут приниматься меры для создания объектов", - добавил замминистра.-0-

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