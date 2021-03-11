Более Br153 тыс. вернули работникам здравоохранения в 2020 году после вмешательства профсоюза

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 153 тыс. вернули работникам здравоохранения в 2020 году после вмешательства профсоюза, сообщили БЕЛТА в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения.

В прошлом году в ходе общественного контроля соблюдения социально-экономических прав членов профсоюзов обследовано более 980 организаций отрасли. Выявлено 1518 нарушений. На основании 941 рекомендации об их устранении, подготовленной специалистами отраслевого профсоюза, членам профсоюза возвращено свыше Br135 тыс.

Кроме того, благодаря проведенным правовыми инспекторами труда мероприятиям, во время которых контролировалось соблюдение законодательства о труде, работникам отрасли возмещено более Br18 тыс., необоснованно удержанных или невыплаченных. Таким образом, общая сумма возвращенных в 2020 году членам Белорусского профсоюза работников здравоохранения средств составила Br153,276 тыс.

В профсоюзе рассказали о наиболее часто выявляемых в ходе общественного контроля нарушениях. Среди них несоответствие записей в трудовых книжках формулировкам приказов и распоряжений, несвоевременность внесения изменений, касающихся сведений о работнике (наименования должности и т.д.), сведений о награждениях и поощрениях, повышении квалификации.

Профсоюзными специалистами выявлены случаи нарушения Трудового кодекса, касающиеся несоблюдения порядка привлечения работников к дисциплинарной ответственности и сроков ознакомления с приказом о наложении дисциплинарного взыскания, расчета при увольнении работников.

Вместе с тем, заметили в отраслевом профсоюзе, по всем направлениям деятельности главных правовых инспекторов труда есть положительные примеры. Например, работнику одной из аптек Витебска, после того как он предъявил подготовленное обкомом профсоюза заявление в комиссию по трудовым спорам, выплатили положенную по коллективному договору единовременную матпомощь в связи с выходом на пенсию. Ее размер составил 20 БВ (1 БВ - Br29).

Врачу-пульмонологу, заведующему пульмонологическим отделением одного из учреждений Минска отраслевой профсоюз помог положительно решить вопрос продления срока контракта без обращения в суд. Главный правовой инспектор труда Минска установил, что работник относится к специалистам, имеющим высокий профессиональный уровень и квалификацию, к дате истечения срока действия трудового контракта не имеет неснятого (непогашенного) в установленном порядке дисциплинарного взыскания. В связи с этим, добавили в профсоюзе, на основании п.63 коллективного договора наниматель обязан был продлить срок действия контракта на максимальный срок на прежних условиях.-0-