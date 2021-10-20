20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br1,6 млн будет выделено МЧС для приобретения поисково-спасательной техники. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 октября 2021 года №597, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу Министерство финансов выделит в текущем году Министерству по чрезвычайным ситуациям более Br1,645 млн для приобретения 13 автомобилей для поисково-спасательных работ, 4 поисково-спасательных мотовездеходов (снегоболотоходов) с прицепами для их перевозки и 9 квадроциклов (снегоболотоходов) с прицепами для их перевозки. Эти деньги будут выделены из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-