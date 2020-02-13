Более Br200 млн возвращено в бюджет по итогам проверок КГК в 2019 году

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше Br200 млн взыскано, восстановлено в бюджет и обращено в доход государства по итогам проверок Комитета государственного контроля в 2019 году. Об этом журналистам сообщил председатель КГК Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году в бюджет государства поступило более Br200 млн по итогам проверок и применения экономических санкций. Это на 14,5% больше, чем в 2018-м. Предотвращено выплат государственных средств на сумму Br362,4 млн (рост - 39,4%). Цифры внушительные, они свидетельствуют об экономическом эффекте деятельности органов КГК", - отметил Леонид Анфимов.

При этом количество проверок осталось примерно на уровне 2018 года: в 2019-м провели 504 контрольных мероприятия, в 2018-м было 490.

Продолжается профилактическая работа: заметно выросло число мониторингов (на 40%) и аудитов (на 10%) - превентивных мероприятий без наложения штрафов. "Если сравнивать количество проверок и мониторингов, то в цифрах это 1 к 2: на одну проверку приходилось два мониторинга. Таким образом, удалось значительно уменьшить финансовую нагрузку в виде экономических санкций на субъекты хозяйствования", - пояснил глава КГК.

Что касается 2020 года, то работа комитета, как и прежде, будет вестись по нескольким ключевым направлениям. Это выполнение поручений главы государства (на контроле находится почти 3 тыс. поручений), эффективное расходование бюджетных средств и контроль за эффективным использованием государственной собственности. "Кроме того, мы поставили перед собой задачу наряду с поиском нарушений искать внутренние резервы развития предприятий. Задействовав их, можно было бы обеспечить стабильное и эффективное функционирование государства без падений национальной экономики. И конечно, среди приоритетов - выполнение поручения главы государства по наведению и поддержанию порядка во всех сферах жизнедеятельности общества. Это будет на постоянном контроле КГК", - заключил Леонид Анфимов.-0-