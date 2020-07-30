Более Br240 млн поступило в бюджет от Гродненской региональной таможни в I полугодии

30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В первом полугодии 2020 года от деятельности Гродненской региональной таможни в республиканский бюджет перечислено более Br240 млн, сообщили БЕЛТА в таможне.

На совещании в таможне подвели итоги работы за шесть месяцев. В центре внимания - создание максимально комфортных и безопасных условий для пересекающих границу граждан и субъектов хозяйствования.

"В пунктах пропуска на белорусско-польской границе активно внедряются новые технологии. Завершена реконструкция пункта пропуска "Брузги", позволившая увеличить пропускную способность по грузовому направлению до 1,6 тыс. транспортных средств в сутки", - отметили в таможне. Начаты работы по строительству стационарного инспекционно-досмотрового комплекса в "Берестовице".

Границу в зоне деятельности таможни пересекли за шесть месяцев около 1,5 млн транспортных средств (отмечается увеличение потока грузовиков), оформлено более 16 млн т товаров.

"Достигнуты установленные стратегией развития таможенных органов Беларуси целевые временные показатели. В частности, 87% товаров, помещаемых под таможенную процедуру транзита, выпускается таможней в срок до 10 минут, а время выпуска более 90% экспортируемых товаров в среднем составляет 4 минуты", - отметили в Гродненской региональной таможне.

В правоохранительной деятельности в приоритете остается профилактика. За шесть месяцев таможней пресечено 28 уголовных преступлений и более 5 тыс. административных правонарушений. С применением инспекционно-досмотровых комплексов выявлено незаконно перемещаемого товара на сумму почти Br3,8 млн.-0-