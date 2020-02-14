Более Br250 тыс. направят на реконструкцию Хатыни

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году в Минской области продолжатся работы по восстановлению и благоустройству объектов историко-культурного наследия. Более Br1 млн направят на дворцово-парковый комплекс в Несвиже и Br250 тыс. - на реконструкцию "Хатыни". Об этом сообщила в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома Татьяна Хмель.

"По итогам 2019 года, согласно инвестпрограмме свыше Br1 млн (со стороны республиканского и областного бюджетов в равных долях) было освоено на дворцово-парковый ансамбль в Несвиже. В этом году поддержана Министерством культуры наша инициатива, согласной которой на 2020 год запланировано также вложить Br1 млн в дворцово-парковый ансамбль. Еще в текущем году будет выделено Br250 тыс. на проведение ремонтных работ в мемориальном комплексе "Хатынь", - сказала Татьяна Хмель.

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