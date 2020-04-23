23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br500 тыс. перечислено в профсоюзный фонд страхования медиков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Фонд, из которого оказывается материальная помощь работникам здравоохранения, заболевшим COVID-19, создан по решению ФПБ в начале апреля. Он формируется за счет солидарных отчислений всех отраслевых профсоюзов и добровольных пожертвований граждан.

На сегодня профсоюзы перечислили в фонд более Br440 тыс. Еще свыше Br72 тыс. - личные взносы людей.

Из профсоюзного страхового фонда уже перечислено Br15 тыс. в качестве материальной помощи, отметили в пресс-службе ФПБ. При этом заявления медиков рассматриваются максимально оперативно - буквально день в день. Для получения помощи достаточно ходатайства от профсоюзного комитета и копии листка нетрудоспособности.

Профсоюзные организации всех отраслей оказывают и другую помощь учреждениям здравоохранения. В первую очередь это приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских работников. "Республиканские комитеты, многие первичные профсоюзные организации включились в эту работу. Приобретают и передают в больницы и поликлиники маски, защитные медицинские комбинезоны, дезсредства. Профсоюзы закупают средства защиты и непосредственно для работников предприятий, - рассказали в пресс-службе ФПБ. - Кроме того, выплачивается материальная помощь работникам, которые в силу сложной ситуации на том или ином предприятии наиболее в этом нуждаются. Всего на эти цели из профсоюзных касс взаимопомощи с начала апреля потрачено более Br4,3 млн".

Под особым вниманием и заботой профсоюзов - работники тех отраслей, которые в силу профессиональных обязанностей контактируют с большим количеством людей и имеют повышенный риск заболевания.

Например, сотрудников некоторых домов-интернатов перевели на вахтовый метод работы. Им профсоюзы обеспечили финансирование горячего питания. Более 6,5 тыс. работников железной дороги будут застрахованы на случай болезни за счет профсоюзных средств. Практически в каждой отрасли по инициативе профсоюзов принимаются меры по защите наиболее уязвимых работников - имеющих хронические заболевания, людей старшего возраста, беременных женщин. Речь идет о предоставлении внеочередных трудовых отпусков, переводе на удаленную работу.-0-