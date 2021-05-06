Более Br6 млн направят на предоставление соцуслуг ветеранам ВОВ в 2021 году

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br6 млн в 2021 году направят на предоставление социальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны и пострадавшим от ее последствий, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"На социальные услуги для ветеранов Великой Отечественной войны и пострадавших от последствий войны в 2021 году направят более Br6 млн, из которых на улучшение материально-бытовых условий - более Br1 млн, а на оказание социально-бытовой помощи - около Br5 млн", - рассказали в Минтруда.

Так, ежегодно в республике проводится обследование материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и граждан, пострадавших от ее последствий. С учетом выявленных потребностей им оказывается необходимая помощь. Таких в стране - 14,8 тыс. человек. Заявки на оказание помощи поступили от 852 граждан, которые нуждались в ремонте жилых помещений, печей, электропроводки, газового оборудования, мытье окон, колке дров, уборке придомовой территории, обработке приусадебного участка. Все работы были оперативно выполнены, людям оказана помощь.

Нуждающиеся в социально-бытовой помощи и уходе ветераны Великой Отечественной войны и другие пострадавшие от последствий войны получают социальные услуги на базе территориальных центров социального обслуживания населения или домов-интернатов. Сейчас соцуслугами на дому пользуются 647 ветеранов и 1469 граждан, пострадавших от последствий войны. По решению местных исполнительных и распорядительных органов все ветераны Великой Отечественной войны освобождены от платы за такое соцобслуживание.

В домах-интернатах круглосуточную социальную и медицинскую помощь получают 132 человека указанных категорий. Кроме этого, за 711 людьми осуществляется индивидуальный уход членами семьи, которым ежемесячно выплачивается пособие по уходу в размере бюджета прожиточного минимума (Br273,27).

Также ветеранам Великой Отечественной войны предоставляются государственные социальные льготы в сфере здравоохранения и санаторно-курортного лечения, по проезду, в жилищной сфере и другие. Среди таких бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, изготовление и ремонт зубных протезов в государственных организациях здравоохранения по месту жительства, обеспечение техническими средствами социальной реабилитации, первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний), либо получение денежной помощи на оздоровление в размере 10 базовых величин в случае, если правом на бесплатную санаторно-курортную путевку не воспользовались.-0-

Минтруда рассказало о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны