Более чем 3,7 млн пассажиров воспользовались терминалами самообслуживания БЖД в 2020 году

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более чем 3,7 млн пассажиров воспользовались терминалами самообслуживания Белорусской железной дороги в 2020 году, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Этот канал продаж пользуется возрастающим спросом у пассажиров. Сейчас в среднем терминалами самообслуживания ежемесячно пользуется около 310 тыс. пассажиров БЖД. Наибольшее количество билетов было оформлено через терминалы в период с июня по октябрь. При этом пик популярности терминалов самообслуживания пришелся на декабрь. В последний месяц 2020 года ими воспользовался почти каждый десятый пассажир поездов региональных линий экономкласса и городских линий", - рассказали в пресс-центре.

В БЖД отметили, что впервые услуга продажи проездных документов через терминалы самообслуживания была введена в 2012 году на станции Минск-Пассажирский. За первый год работы с их помощью приобретено 44,1 тыс. билетов. Ежегодно сеть устройств самообслуживания увеличивалась, улучшалось качество их работы, внедрялись новые опции, что отражалось на росте объемов продаж и повышении интереса пассажиров к новой технологии.

Переломным моментом стало внедрение в середине 2019 года на БЖД терминалов самообслуживания нового типа - с возможностью приема оплаты наличными деньгами и выдачи сдачи, а также с использованием платежных карточек банков резидентов и нерезидентов Беларуси. На устройствах нового типа можно оформить билеты на трех языках - белорусском, русском и английском.

"В течение 2020 года билеты на поезда с ненумерованными местами через терминалы самообслуживания приобрели более 3,7 млн человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Терминалы для пассажиров стали удобной альтернативой железнодорожным билетным кассам", - подчеркнули в пресс-центре.

На протяжении года Белорусская железная дорога проводила подготовительную работу по расширению сети терминалов самообслуживания. В декабре 2020 года установлено 27 новых терминалов, которые в январе 2021-го будут введены в эксплуатацию. Благодаря этому более широкие возможности оформления проезда появились на вокзалах станций Витебск, Бобруйск, Барановичи-Полесские, Осиповичи, Жлобин, Гомель и Пинск.

Сейчас на станциях и остановочных пунктах БЖД установлено 188 устройств самообслуживания, в том числе 97 терминалов нового типа.

С учетом текущей эпидемической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам активно использовать терминалы самообслуживания, а также другие электронные каналы продаж проездных документов.-0-