Более четверти ученых НАН Беларуси моложе 35 лет

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые ученые в возрасте до 35 лет составляют более 25% от общей численности исследователей в Национальной академии наук Беларуси. Об этом рассказал председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков на торжественном мероприятии, посвященном началу нового учебного года в Институте подготовки научных кадров НАН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

"Сегодня в НАН Беларуси созданы необходимые условия для успешной научной деятельности. Все учащиеся академической магистратуры и аспирантуры, а также молодые научные сотрудники обеспечены жильем, ежегодно проводятся различные спортивные и массово-культурные мероприятия. В последние годы значительно активизировал деятельность Совет молодых ученых. В настоящее время он объединяет более 2,5 тыс. молодых ученых НАН в возрасте до 35 лет, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, что составляет более 25% от общей численности исследователей. Предоставлены возможности для активного участия молодых ученых в различных проектах и грантах, учрежден молодежный конкурс "100 талантов НАН Беларуси", - рассказал Владимир Гусаков.

Председатель Президиума НАН подчеркнул, что талантливые молодые исследователи находят поддержку в своих начинаниях. "Сегодня в НАН Беларуси есть все необходимое не только для организации научных исследований, но и для получения качественного образования благодаря широкому использованию современных образовательных технологий, развитию материальной базы и инновационных проектов", - отметил он.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, прошло сегодня на открытой площадке перед зданием Президиума НАН. В нем приняли участие магистранты Института подготовки научных кадров НАН, члены бюро Президиума НАН, руководители научных организаций, известные ученые страны. Владимир Гусаков во время мероприятия вручил магистрантам института символическую зачетную книжку.

Первые занятия магистрантов прошли в стенах Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН. Сегодня в Институте подготовки научных кадров НАН начали учебу по 11 специальностям 124 магистранта. Это выпускники ведущих высших учебных заведений страны: БГУ, БГУИР, БНТУ, БГЭУ, БГПУ и других. Среди абитуриентов, поступивших в этом году, наиболее востребованными оказались специальности "искусствоведение", "экономика", "физика", "биология", "химия". Выпускники очной бюджетной формы обучения распределяются в основном в научные организации Национальной академии наук.

Подготовка студентов на второй ступени высшего образования в магистратуре проводится в Институте подготовки научных кадров НАН Беларуси с 2007 года.-0-