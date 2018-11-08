Более десяти рейсов прибудут в Национальный аэропорт Минск с опозданием

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более десяти авиарейсов прибудут в Национальный аэропорт Минск с задержкой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.

На данный момент задерживаются четыре самолета из Москвы (рейсы В2984, SU1830, UT835 и В2972), а также авиарейсы из Вильнюса (В2802), Запорожья (М9317), Калининграда (В2948), Киева (В2844 и PS889), Стамбула (В2784) и Санкт-Петербурга (В2942). Время задержки составляет от 20 минут до 4 часов.

Как пояснили в Национальном аэропорту, задержка некоторых из этих рейсов связана с погодными условиями. "Из-за тумана есть определенные ограничения по видимости", - прокомментировала пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова. Часть рейсов задерживается из-за более позднего вылета из Минска, соответственно, задерживаются и обратные рейсы на прилет.

При этом пресс-секретарь добавила, что в целом аэропорт работает в штатном режиме. "Решение о том, совершать или не совершать посадку, принимает экипаж воздушного судна", - сказала пресс-секретарь.

Согласно прогнозу синоптиков, туман в Минске продержится до конца дня, в этой связи могут быть дальнейшие корректировки в расписании полетов, поэтому авиапассажиров просят следить за обновлениями онлайн-табло аэропорта.-0-