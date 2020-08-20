Более половины белорусских уполномоченных экономических операторов получили полный пакет упрощений

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины белорусских уполномоченных экономических операторов получили свидетельства третьего типа, который предусматривает максимальный набор упрощений для добросовестного бизнеса в ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Сегодня 299 белорусских субъектов хозяйствования обладают статусом уполномоченного экономического оператора, который наделяет добросовестный бизнес определенными привилегиями. Более половины из них получили третий тип свидетельства УЭО, позволяющий воспользоваться максимальным количеством преференций и упрощений", - рассказали в ГТК.

Первый тип свидетельства предоставляет возможность применять упрощения по ускорению совершения таможенных операций, второй - по хранению товаров на своих площадях, а третий объединяет все упрощения, которых в общей сложности 16. Наиболее востребованными упрощениями у представителей бизнеса являются выпуск товаров до подачи декларации с фактической отсрочкой платежей до 45 дней, совершение таможенных операций в первоочередном порядке, непредставление финансовой гарантии в отношении транзитных товаров, а также возможность доставки и хранения товаров на собственных площадях.

"Применение института уполномоченного экономического оператора позволяет субъектам хозяйствования оптимизировать свои финансовые и временные затраты, тем самым стимулируя внешнеэкономическую деятельность страны. Важно, что белорусские операторы могут пользоваться преимуществами своего статуса на территории всего Евразийского экономического союза. Кроме того, работает механизм взаимного признания программ уполномоченных экономических операторов с Китаем", - отметили в ГТК.-0-