Более половины нарушений в торговле пищевой продукцией касается маркировки - Госстандарт

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины нарушений в торговле пищевой продукцией касается маркировки. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель начальника управления государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Государственного комитета по стандартизации Ольга Мажейка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Областные инспекции Госстандарта в первом полугодии проверили более 5 тыс. наименований пищевой продукции. Нарушения выявлены в 78,9% случаев. Больше всего нарушений приходится на маркировку - примерно 55%. На качество и безопасность - около 21%, причем из них более 50% - это реализация продукции с истекшим сроком годности, - сказала Ольга Мажейка. - Еще почти 25% - отсутствие документов о подтверждении соответствия".

Что касается маркировки, то выявляются случаи полного ее отсутствия или нечитаемой информации, недостоверных сведений.

Говоря о безопасности продуктов, представитель Госстандарта отметила, что основную часть составляют нарушения по микробиологическим показателям - превышение количества микроорганизмов, допустимого уровня содержания плесени и дрожжей, а также уровня содержания синтетических красителей и других пищевых добавок. Кроме того, в некоторых товарах были обнаружены недопустимые бактерии группы кишечных палочек, патогенная микрофлора.

Еще одно из нарушений, которое довольно часто встречается, - это использование при производстве пищевой продукции масложирового сырья с содержанием транс-изомеров жирных кислот выше допустимого. "В последнее время на рынке мы стали замечать, что увеличилось количество продукции из Украины (мучные, кондитерские изделия), которая по этим показателям запрещается к ввозу и обращению на территории Беларуси", - отметила эксперт.

Более подробную информацию о нарушениях можно найти в реестре опасной продукции, который размещен в открытом доступе на сайте Госстандарта. "Любой человек, которому интересны эти сведения, может свободно обратиться к этому ресурсу и увидеть продукты, которые следует обходить стороной при посещении магазинов", - подчеркнула Ольга Мажейка.-0-