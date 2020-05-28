28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины оставшихся без попечения родителей детей устраиваются в семьи родственников, сообщила сегодня журналистам главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам 2019 года осталось без попечения родителей чуть более 2 тыс. детей. Это самый низкий показатель за более чем 10 лет. В том числе 1,2 тыс. детей - в связи с лишением родительских прав. Традиционно ежегодно более половины детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваются в семьи родственников. Чаще всего это бабушки и дедушки или другие близкие родственники", - рассказала Елена Симакова.

Когда ребенок устраивается в замещающую семью, то начинается работа по ее сопровождению. "Не так просто ребенку адаптироваться в новых для него условиях. Для этого в стране функционирует сеть социально-педагогических центров. Их на сегодняшний день 142, но количество даже увеличивается для того, чтобы по возможности все дети, которые воспитываются не в родной семье, имели возможность получить помощь и поддержку не только от опекуна-попечителя, но и от специалистов: психологов, социальных педагогов", - отметила главный специалист.

Елена Симакова подчеркнула, что, как бы ни было хорошо ребенку в замещающей семье, всегда стоит вопрос о его возвращении в родную. Так, в прошлом году 155 детей вернулись к родным родителям, которые через суд доказали право воспитывать своих детей.

Наблюдается постоянная динамика закрытия детских интернатных учреждений, что свидетельствует о том, что проводится большая работа по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей. "По статистике, в нашей стране из 19 434 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей 13 899 воспитываются в замещающих семьях. Часть детей, не достигших 18 лет, еще обучаются в учреждениях профессионального образования, проживают удаленно от семьи и в этой связи переведены на гособеспечение. Но даже для этих детей есть такая форма, как патронатная семья, в которую они возвращаются на каникулы и в выходные дни. В интернатные учреждения в 2019 году было направлено не более 11% детей, оставшихся без попечения родителей, и этот процент ежегодно сокращается", - добавила главный специалист.-0-