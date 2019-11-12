Более полутонны наркотиков выявлено в январе-октябре на границе Беларуси со странами ЕС

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более полутонны наркотиков выявили белорусские пограничники в январе-октябре на границе со странами ЕС. Речь об этом шла на встрече председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и главы представительства Евросоюза в Беларуси Дирка Шубеля, сообщили БЕЛТА в ГПК.

На встрече обсуждалась ситуация на государственной границе в январе-октябре этого года. "Особое внимание участники уделили проблеме контрабанды наркотиков через совместную границу. Всего за подотчетный период белорусскими пограничниками выявлено более полутоны наркотиков, среди которых в основном были гашиш, марихуана, кокаин и экстази", - рассказали в ГПК. Кроме того, на встрече отмечалось снижение активности незаконной транзитной миграции. За 10 месяцев этого года белорусские пограничники задержали 262 нарушителя, а за аналогичный период предыдущего их число превышало 500 человек.

Специалисты отмечают стабильность обстановки на совместных с ЕС участках границы. "Вместе с тем, как и прогнозировалось, на ситуацию оказывала влияние деятельность отдельных лиц и преступных групп, причастных к незаконной транзитной миграции, контрабанде наркотических средств и психотропных веществ", - констатировали в ГПК.

Анатолий Лаппо подчеркнул, что белорусские пограничники вносят весомый вклад в укрепление региональной безопасности. Беларусь защищает интересы Европейского союза от угроз трансграничного криминального и террористического характера, которые формируются на Востоке, а также одновременно интересы России от тех же действий, проявляющихся на Западе.

Дирк Шубель в свою очередь дал высокую оценку совместной работы с пограничным ведомством. "У наших отношений есть очень хорошая база, и мы готовы продолжать сотрудничество", - сказал он.

В завершении встречи Анатолий Лаппо и Дирк Шубель обсудили планы по укреплению региональной пограничной безопасности.-0-