Более полутысячи гололедных и холодовых травм зарегистрировано в Беларуси за сутки

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за минувшие сутки зарегистрировано 538 гололедных и холодовых травм у взрослых и детей. Больше всего их зафиксировано в Брестской области - 235. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

В Гомельской области зафиксировано 135 холодовых и гололедных травм, в Витебской - 45, в Минской - 37, в Гродненской - 36, в Могилевской 23. В столице за сутки зарегистрировано 27 травм, проинформировала Юлия Бородун.

Как сообщалось, 4 декабря в Беларуси ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедица.

Днем будет облачная погода, пройдут осадки (дождь, в некоторых районах с мокрым снегом). Местами туман, гололед, на дорогах будет скользко. Ветер прогнозируется южный умеренный. Температура воздуха составит от нуля до плюс 6 градусов.

Чтобы избежать травм, необходимо правильно одеваться. "Если вы носите длинное пальто или шубу, обязательно приподнимайте полы, когда выходите из транспорта или спускаетесь по лестнице. Не носите громоздкие капюшоны или шапки. В них вы не увидите ни того, что происходит по сторонам, ни того, что у вас под ногами. Подошва зимней обуви не должна быть абсолютно ровной и очень жесткой. Желательно выбирать обувь без каблуков. Если не можете без них обойтись, выбирайте те, что покороче и потолще. Не носите тяжелые сумки, особенно с длинными ручками, так как центр тяжести смещается. При этом стоять или двигаться по обледеневшей поверхности намного сложнее", - говорится в сообщении МЧС.

Также нужно правильно двигаться: ступать на всю подошву, не торопясь. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Следует выбирать более безопасный путь: где меньше льда, дорожки посыпаны песком, есть освещение. Если же на пути сплошной лед и обойти его нельзя, нужно передвигаться скользящим шагом, стараясь не отрывать ноги от земли. Спешка увеличивает возможность получить травму, поэтому желательно выходить из дома пораньше.

"Если вы поскользнулись, постарайтесь сгруппироваться или хотя бы согнуть ноги, чтобы снизить высоту падения. Если чувствуете, что падаете, не выставляйте руки по направлению падения - можете сломать кости кисти и предплечья. Старайтесь не падать на копчик - его можно легко сломать. Постарайтесь упасть на бок и распределить удар на все тело. После падения не торопитесь бежать дальше по делам. Аккуратно встаньте, посгибайте руки и ноги - возможно, боль проявится не сразу", - рекомендует МЧС. Если же травмы избежать не удалось, необходимо обратиться в травмпункт или пункт неотложной медицинской помощи.

ГАИ советует водителям в гололед выезжать заранее, чтобы избежать возможных заторов. Перед поездкой необходимо очистить стекла, чтобы ничто не ограничивало сидящему за рулем обзор. Также рекомендуется в гололед придерживаться зимнего стиля вождения, а именно - не допускать резких маневров и перестроений, соблюдать дистанцию и выбирать скорость движения с учетом того, что тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается. Кроме того, предельную внимательность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов и во дворах.-0-