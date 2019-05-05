5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более полутысячи легковых автомобилей ожидают очереди на выезд в Литву, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайте Госпогранкомитета.

По данным на 14.00 5 мая, по 140 машин стоит в пунктах пропуска "Котловка" и "Бенякони", 130 - в "Каменном Логе", 120 - в "Лоше" и 30 автомобилей - в "Привалке". Также на выезд в Литву выстроилась очередь более чем из 310 фур, свыше 150 из них стоят в пункте пропуска "Привалка".

Напряженная ситуация и с выездом в Польшу - своей очереди ждут более 420 авто. Больше всего автомобилей скопилось в пунктах пропуска "Брест" (130) и "Брузги" (120). Также в "Брузгах" сейчас стоит свыше 130 фур на выезд из Беларуси.

Накануне и во время майских праздников и выходных дней поток пересекающих белорусскую границу традиционно увеличивается в несколько раз. Это также связано и с продолжительными выходными в России.

Госпогранкомитет напоминает о возможности отслеживания обстановки с очередями перед пунктами пропуска в режиме онлайн на информационном портале пограничного ведомства. В разделе "Графики очередей" можно получить информацию о средней загруженности пунктов пропуска в конкретный день недели по часам и выбрать время для загранпоездки. Кроме того, в пунктах пропуска "Брест", "Котловка" и "Григоровщина" функционирует система электронной очереди, с помощью которой можно заранее забронировать время прохождения контрольных процедур на границе. Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию и выбирать оптимальный маршрут для выезда за рубеж.-0-