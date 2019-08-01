1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более теплая погода ожидается в Беларуси во второй половине августа, в отдельные дни по югу страны максимальная температура может достигнуть 30 градусов тепла и выше. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалист отметил, что в конце июля и начале августа в Беларуси установилась довольно прохладная для этого времени погода. "Сейчас фон среднесуточных температур за прошедшие сутки на 2-8 градусов ниже климатической нормы на большей части страны. Только по юго-западу республики, преимущественно в Брестской области, температурный фон находится близко к климатической норме, - сказал Александр Беганский. - Что касается прогнозов, то первая декада августа ожидается с довольно неустойчивой погодой. Определяющее влияние будут оказывать атмосферные фронты и поступающие воздушные массы с северных районов Европы. Ожидается пониженный в большинстве дней температурный фон и значительное количество осадков. Лишь только во второй половине декады, особенно в юго-западных районах, ожидается повышение температурного фона и несколько меньшее количество осадков".

По его словам, днем 6-7 августа на большей части страны температура составит 20-26 градусов тепла, на юго-западе - 27-29 градусов. "Вторая половина августа прогнозируется более теплой. В отдельные дни по югу ожидается, что максимальная температура может достигнуть отметок плюс 30 градусов и выше. Но вместе с тем сохранится неустойчивый характер погоды в плане осадков. Дожди ожидаются локальные при сопровождении гроз. Местами возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра", - проинформировал Александр Беганский. В большинстве дней второй половины августа максимальные температуры ожидаются в пределах от 20 до 27 градусов тепла.

Грозы наиболее вероятны в середине месяца.

"В целом при среднемесячной температуре в августе от плюс 17 до 19 градусов по стране месячная температура ожидается в пределах средних многолетних значений. Количество осадков прогнозируется близким к климатической норме. Она для августа составляет 55-83 мм. В отдельных районах количество осадков может быть ниже", - сообщил специалист.-0-

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