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06 апреля 2021, 15:22

Более тяжелые случаи клещевого энцефалита стали чаще встречаться в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стали чаще встречаться случаи клещевого энцефалита с более тяжелыми симптомами, сообщил журналистам заведующий отделением нейроинфекций Городской клинической инфекционной больницы Минска Виктор Щерба, передает корреспондент БЕЛТА.

Завотделением сообщил: в Беларуси преобладает западный вариант клещевого энцефалита, заболевание протекает в более легкой форме. Вместе с тем стал чаще встречаться восточный тип клещевого энцефалита и, соответственно, его возбудители.

"Птицы с востока к нам заносят клещей, которые дают более тяжелую клинику клещевого энцефалита. У нас уже и очаговые формы встречались, и инвалидность после клещевого энцефалита", - сказал Виктор Щерба.

Сезон активности клещей в Беларуси начинается ранней весной. К маю - июню их численность достигает пикового значения, затем снижается, в августе - сентябре отмечается второй пик, ниже весеннего, отметила заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.

В этом году первые случаи обращений по поводу клещей зарегистрированы в марте (в 2020-м - в январе). На территории республики отмечается жизнедеятельность 12 видов клещей, из которых эпидемиологическое значение имеют лесной и луговой. Преимущественно клещи присасываются в лесах, на дачных участках, в сельской местности. Отдельные случаи отмечаются на территории антропогенной застройки. "Если говорить о распространенности клещей, их инфицированности, то в последние годы на территории антропогенных застроек количество клещей ежегодно снижается. Определенное снижение отмечается и в плане инфицированности клещей", - отметила Алла Дашкевич.

Клещи могут переносить инфекционные заболевания, из которых наиболее часто в Беларуси встречаются Лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит. "Учитывая, что активность клещей уже началась, планируя поездки в лес, на дачные участки, необходимо позаботиться о своей безопасности", - сказала заведующая отделом. Следует одеться так, чтобы предотвратить заползание клещей. Одежду следует выбирать с манжетами, желательно светлых тонов, так как на ней членистоногие более заметны. Рекомендуется использовать репелленты или другие отпугивающие средства. Важно часто осматривать себя и тех, кто рядом, а по возвращении домой обследовать одежду и участки тела тщательнее. Также осмотреть нужно и животных, растительность, принесенную из леса.

Если клещ все же присосался, желательно обратиться в организацию здравоохранения для его удаления. Если такой возможности нет, можно сделать это самостоятельно, например, с помощью крепкой нитки, правильно его выкручивая. "Если удаляем клеща сами, ни в коем случае нельзя наносить на него какие-то масляные растворы. Просто удаляем и обрабатываем место присасывания спиртовым раствором, - сказала Алла Дашкевич. - В любом случае целесообразно обращение за медпомощью, чтобы врач мог осмотреть пациента и назначить профилактическое лечение".

Доцент кафедры паразитологии и инвазионных болезней животных Витебской ордена "Знак Почета" государственной академии ветеринарной медицины Елена Криворучко обратила внимание на то, что, доставая клеща пинцетом, нельзя сдавливать его брюшко, потому что это спровоцирует выброс инфицированной слюны в кровь человека или животного. По ее словам, в аптеках, в том числе ветеринарных, есть большой ассортимент средств, позволяющих безопасно вытащить клеща.-0-

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