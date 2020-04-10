Более точные и долгосрочные прогнозы погоды - к чему стремится Белгидромет

Глобальное изменение климата ставит перед синоптиками новые вызовы. Точные и своевременные прогнозы погоды особенно важны для населения и экономики в непривычных условиях. Достичь нужного результата можно только с помощью новых технологий и современных подходов. Именно поэтому национальная гидрометслужба в последние годы много внимания уделяет модернизации и автоматизации. О том, каким стал белорусский климат, и о планах по совершенствованию прогнозов погоды рассказали в интервью корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника Белгидромета Минприроды Светлана Кузьмич и начальник службы метеорологических прогнозов учреждения Александр Беганский.

- Как изменился климат в Беларуси и мире за последние десятилетия?

Светлана Кузьмич: Изменение климата началось с аномально теплой зимы 1989-1990 годов. Так что этот процесс охватывает последние 30 лет. Среднегодовая температура на планете повысилась на 1,1 градуса, а в Беларуси - на 1,3, в том числе в Гомельской области на 1,4. Даже самые закоренелые скептики уже, наверное, признали, что климат меняется. И не только в нашей стране - на всей планете.

Весь 2019 год и зима 2019-2020 годов были самыми теплыми в Беларуси за всю историю метеонаблюдений. К тому же минувшая зима оказалась еще и самой бесснежной - устойчивого снежного покрова не было вообще. Она так и осталась лишь календарной: не произошел переход среднесуточной температуры через отметку в ноль градусов, то есть климатическая зима не наступила.

- Зима удивила нас климатическими аномалиями. А весна?

Александр Беганский: Температура воздуха в Беларуси в марте превысила климатическую норму на 3,4 градуса. Так тепло в марте на территории страны бывает примерно один раз в 10-15 лет. Апрель тоже прогнозируется теплее обычного со среднемесячной температурой воздуха на 1 градус выше климатической нормы. Вполне вероятно, что и весна в целом окажется значительно теплее, чем обычно.

Стоит упомянуть о тенденциях изменения климата. В Беларуси повышение среднегодовой температуры происходит за счет зимних и весенних месяцев. А летом нет экстремальных отклонений в виде сорокаградусной жары или очень длительных периодов жаркой и сухой погоды.

- Помогаете ли вы сельскому хозяйству и другим отраслям адаптироваться к изменению климата?

Светлана Кузьмич: И мы, и специализированные институты НАН работаем над этим направлением, готовим рекомендации. Например, необходимы новые влагозадерживающие агротехнические мероприятия. Обычно у нас уже в апреле начинаются засухи, а для хорошего урожая влагу в почве необходимо сохранять. Пересматривается и структура посевных площадей. Не секрет, что на юге теперь высаживаются другие культуры: есть и спаржа, и кукуруза, и горошек, и прочие. Изменились сроки сева, особенно на юге: в этом году Брестская и Гомельская области уже завершили сев ранних яровых, в то время как в Витебской засеяно еще только более 20% площадей.

Александр Беганский: Прогнозы погоды мы предоставляем всем заинтересованным ведомствам и отраслям. Для сельского хозяйства подготавливаются агрометеорологические прогнозы. МЧС получает вообще всю информацию, которой обладает Белгидромет. Сейчас в мире бытует мнение, что национальные гидрометслужбы должны четко работать на потребителей, в тесной взаимосвязи с ними. То есть, если Министерству по чрезвычайным ситуациям в сложных погодных условиях нужна информация каждые три часа, значит, мы ее предоставляем. Если Минсельхозпрод запрашивает данные о запасах влаги в почве накануне посевной, мы их готовим.

Светлана Кузьмич: Приведу пример. Пожароопасным считается сезон с 15 апреля по 15 октября. Но в прошлом году мы приступили к оценке пожароопасности с 4 апреля, а в этом вообще с 25 февраля. Так что стремимся быть мобильной службой и действовать в соответствии с потребностями каждой из отраслей.

- Какие планы у Белгидромета по развитию сети метеонаблюдений?

Светлана Кузьмич: Технологии продвинулись далеко вперед. Сейчас, чтобы успешно делать прогноз погоды, необходим больший объем данных. И желательно, чтобы это были непрерывные данные, а не получаемые в ручном режиме раз в три часа. Поэтому и внедряются новые средства измерений, автоматизированные системы.

До 2018 года приземная метеорологическая сеть Белгидромета состояла из 51 пункта, и все они обслуживались персоналом. Затем был разработан план модернизации: мы не только автоматизируем наблюдения, но и расширяем сеть. Сегодня у нас уже 55 пунктов. Появился новый комплекс метеорологических и аэрологических наблюдений в Уручье в Минске. В столице также установили шесть автоматических метеостанций. Это наш первый опыт по изучению климата крупных городов Беларуси.

В планах на этот год - продолжение автоматизации сети. У нас осталась только одна станция, которая еще не оснащена автоматизированными средствами, - Самохваловичи в Минском районе. Также планируем установить семь автоматических станций в местах, не охваченных метеонаблюдениями. Это Россоны в Витебской области, Плещеницы в Минской, Шкловский район в Могилевской, Кобрин и Малорита в Брестской, Ивье и деревня Новоселки в Гродненской области. Всего к концу 2020 года у нас будет 67 пунктов наблюдений со 100%-ной автоматизацией.

Сейчас у нас три современных доплеровских метеорологических радиолокатора (в Минске, Гомеле и Витебске), работающих в непрерывном режиме. В Бресте есть радиолокатор советских времен, передающий данные раз в три часа. В этом году мы планируем модернизировать брестский и построить совершенно новый в Гродно. Всего будет пять локаторов, представляющих собой единую систему. Они будут соединены с российскими и польскими в единое радиолокационное поле. Это позволит наблюдать за развитием метеорологических явлений не только на территории Беларуси, но и в приграничье.

- На какой результат вы рассчитываете при внедрении новых средств измерений?

Александр Беганский: В первую очередь это позволит улучшить качество информации. Прогноз основывается в большей степени на имеющихся фактических данных. Если мы будем иметь оперативные данные наблюдений с автоматических станций, данные радиолокационных, аэрологических наблюдений, спутниковые и так далее, это будет способствовать лучшему пониманию текущей синоптической ситуации. Весь этот массив данных будет использоваться при составлении прогноза погоды. К тому же мы передаем наши данные в международный обмен, во Всемирную метеорологическую организацию, где они используются в расчетах математических численных моделей. Чем лучше и полнее исходные погодные данные - тем лучше результат прогнозирования, в том числе с помощью стран-соседей, которые тоже будут это использовать.

- Насколько точны прогнозы погоды Белгидромета? Как планируется их совершенствовать?

Светлана Кузьмич: В настоящее время точность краткосрочных прогнозов достаточно велика. Мы стремимся к максимальному результату, но повысить оправдываемость до 100% невозможно. Все равно у точности прогнозов есть предел: это обусловлено техническими и технологическими возможностями, да и самой природой.

Расширение сети метеонаблюдений и все остальное делается для того, чтобы приблизить прогноз к потребителю. Стараемся, чтобы информации было больше, стремимся прогнозировать погоду в каждом районном центре. Сейчас мы рассчитываем прогноз для каждого из 118 райцентров по математическим численным моделям и доводим его нашим филиалам, а они распространяют заинтересованным. Сообщаем данные и нашим потребителям, в том числе МЧС, размещаем на наших сайтах. Кстати, в нашем мобильном приложении "Погода в кармане" уже сейчас можно увидеть и фактическую погоду в разных населенных пунктах, и прогноз.

Александр Беганский: Говорят, что у погоды нет границ, собственно, и у прогноза тоже. Останавливаться на достигнутом и медлить нельзя. Наука шагает вперед, технологии стремительно развиваются, меняется климат. Все наши меры направлены на то, чтобы прогнозы были качественными. Да, мы стремимся составлять их по отдельным населенным пунктам, но не все так просто. Сейчас Белгидромет составляет прогнозы по стране максимум на шесть дней, по территории каждой области - на три, а по областным центрам - на ближайшие сутки. Чтобы увеличить заблаговременность прогнозов даже только по Минску, нужен большой объем исходных данных и технологические мощности. Необходимо использовать не только собственные ресурсы, но и ресурсы соседей: стране самой по себе на современном этапе не под силу разработать и проанализировать такие массивы данных. Для этого создаются межгосударственные организации, которые многое берут на себя. Один из примеров - Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды, объединяющий более 30 стран Европы. Сейчас тенденция именно такая: объединиться, чтобы получить на выходе хороший продукт.

- Планирует ли Белгидромет составлять долгосрочные прогнозы?

Светлана Кузьмич: Мы сейчас прорабатываем вопрос закупки лицензии Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Во-первых, она позволит нам улучшить качество прогноза на шесть суток, во-вторых, надеемся, что сможем составлять прогнозы до 10 суток. Но это возможно только к концу года, и то в случае, если у нас все получится с лицензией. Нужно понимать, что это требует ежегодных материальных затрат и вложений.

- Как в Беларуси обстоят дела с подготовкой специалистов в области гидрометеорологии?

Светлана Кузьмич: Кузница кадров для нас - факультет географии и геоинформатики и МГЭИ имени А.Д.Сахарова БГУ. Практику студенты проходят у нас, учатся у специалистов. Но им не хватает специализированных дисциплин и навыков применительно к нашей узкой сфере. Сейчас нам нужно максимум два-три синоптика в год, потому ломать систему обучения не имеет смысла. Считаем, что, наверное, надо переходить к целевому обучению в российских вузах. В 2019 году мы подписали соглашение с Российским государственным гидрометеорологическим университетом по подготовке наших специалистов. Мы понимаем, что синоптики должны постоянно учиться, узнавать новые тенденции. Поэтому организовано обучение в российских институтах повышения квалификации.

- Поправки в закон о гидрометеорологической деятельности планируют рассмотреть на весенней сессии Палаты представителей. Какие изменения предполагает этот законопроект?

Светлана Кузьмич: Закон "О гидрометеорологической деятельности" в Беларуси не перерабатывался с 2006 года, поэтому возникла необходимость привести его в соответствие с актуальными законодательными актами с учетом практики применения. Мы поработали над терминологией: ввели понятия "климат", "прогноз погоды", "погода", "комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений", "обладатели гидрометеорологической информации". Проект закона определяет исчерпывающий перечень случаев, когда гидрометеорологическая информация должна предоставляться госорганам, распространяться через интернет-ресурсы и средства массовой информации безвозмездно.

Создаются условия для того, чтобы на наш рынок могли зайти другие потребители и производители гидрометеорологической информации. Узнав о планируемых изменениях, к нам обратились специалисты из Казахстана. Они интересовались, что нужно, чтобы у нас зарегистрироваться в реестре производителей гидрометеоинформации. Еще одно важное изменение касается СМИ и интернет-ресурсов - их обяжут указывать источник, откуда они взяли прогноз погоды.

- Почему такая поправка необходима? Много ли источников гидрометеоданных в стране?

Светлана Кузьмич: В интернете любой желающий может разместить прогноз погоды, взяв его откуда угодно и даже не сделав ссылку на источник информации. Что касается телеканалов, радиостанций, то не все они берут у нас прогноз. Но каждый читатель, зритель, слушатель воспринимает это как официальную информацию Белгидромета и предъявляет претензии по ее качеству именно нам. Мы боролись за то, чтобы СМИ и интернет-ресурсы указывали, из каких источников взяты прогнозы, потому что такая необходимость действительно назрела.

Александр Беганский: Есть ряд источников в открытом доступе, которые используют данные математических численных моделей. Например, сервисы Яндекс, Фобос или Gismeteo. Такие модели рассчитывают глобальные условия для любой территории. Эти данные, рассчитанные компьютером, не проверяются специалистами-метеорологами и могут иметь большую погрешность. Но общественное мнение не задается вопросом, кто производитель такой информации. Люди знают, что есть Белгидромет, и думают, что все прогнозы на любых сайтах составляем мы. А это не так. Понятно, что есть конкуренция, но важно, чтобы люди делали осознанный выбор. И если они используют прогнозы из других источников, то и претензии должны быть к этим производителям, а не к Белгидромету. В Европе, да и во всем мире, это регламентировано, и ни у кого не возникает вопросов. Потому для нас тоже важно было обозначить этот момент в законопроекте.

- Где Белгидромет размещает свою официальную информацию?

Александр Беганский: У Белгидромета сейчас несколько сайтов. Официальный сайт государственного учреждения - belgidromet.by. Наши сайты о погоде - pogoda.by и meteoinfo.by. Сайт о мониторинге окружающей среды, в том числе о радиационной обстановке, - rad.org.by. Белгидромет присутствует и в основных социальных сетях и мессенджерах - это Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter, Instagram, Viber, Telegram. Есть также канал на YouTube. Кроме того, нашу информацию использует ряд СМИ.

В своих соцсетях и мессенджерах размещаем прогнозы погоды по областным центрам и областям, а также предупреждения о неблагоприятных и опасных явлениях. Аналитические материалы в основном публикуем на сайтах.

Светлана Кузьмич: В нашем мобильном приложении "Погода в кармане" можно увидеть фактическую погоду и прогнозы по населенным пунктам. Есть рубрика "Этот день в истории метеонаблюдений", экологическая информация, данные, полезные для автомобилиста, дачника, рыбака. Считаю, что в приложении есть своя изюминка. Конечно, мы его запустили не так давно, еще приходит много замечаний, и мы их отрабатываем, прислушиваемся к пользователям.

- Как продвигается реализация программы Союзного государства по гидрометеорологии?

Светлана Кузьмич: На выполнение программы нам осталось еще два года, но результаты уже есть. В нее включены пять мероприятий, причем абсолютно разноплановых - начиная от прогноза погоды, мониторинга окружающей среды и заканчивая модернизацией сайта Союзного государства. Первое мероприятие связано с повышением качества прогнозов. На данном этапе создана единая система для двух разных моделей, которые используем мы и наши российские коллеги. Эта позволяет объединять результаты расчетов моделей. Кроме того, создан задел для разработки новой технологии краткосрочного и сверхкраткосрочного прогнозирования.

Еще одно мероприятие связано с совершенствованием системы радиолокационных наблюдений, созданием единой системы радиолокационной информации между Беларусью и Россией. Это позволит создать единую стыкованную карту. Уже есть проект этой системы, дальше требуется ее внедрение.

Многое сделано в вопросах климатического обслуживания. Собраны массивы данных для климатических справочников приграничных областей - Витебской, Могилевской и Гомельской, а также справочников по отраслям экономики. Конечно, у каждой отрасли есть свой набор параметров, определяющих, насколько она уязвима. Например, для сельского хозяйства такими параметрами являются переход температуры через отметку в ноль градусов, а также периоды без дождей и морозов. Для энергетики важны гололед и изморозь, которые влияют на линии электропередачи, и ветер. Кстати, самой уязвимой из трех по всем расчетам оказалась Гомельская область.

Важная часть союзной программы - выработка рекомендаций по адаптации отраслей экономики к изменению климата. Мы изучили энергетическую и строительную отрасли, подготовили рекомендации и направили в соответствующие ведомства.

- Как развивается сотрудничество Белгидромета с метеослужбами других стран помимо России?

Светлана Кузьмич: Тесное взаимодействие налажено с Польшей. Создана рабочая группа по гидрометеорологии, которая обсуждает очень широкий спектр вопросов, начиная от авиационной метеорологии, прогнозирования погодных условий и заканчивая совместными измерениями на трансграничных участках рек. Их проводили наши специалисты из Бреста вместе с поляками, потом польская сторона их обработала и предоставила нам данные. Заключено соглашение с Турцией. Тесно сотрудничаем с Украиной в плане гидрологии, метеорологии и обмена информацией. Взаимодействуем и с Казахстаном.

Налажено сотрудничество с Финским метеорологическим институтом. Рассматривается возможность проведения финскими специалистами независимой оценки работы службы метеорологических прогнозов Белгидромета и предоставления рекомендаций по ее совершенствованию. Обсуждается и организация для синоптиков Белгидромета обучающих курсов на базе Финского метеорологического института.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-