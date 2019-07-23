Более тысячи адвокатов проводят акцию по разъяснению новшеств в Трудовом кодексе

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более тысячи белорусских адвокатов совместно с Советами депутатов всех уровней при поддержке руководства предприятий и исполнительной власти проводят во всех регионах Беларуси акцию по разъяснению изменений в Трудовом кодексе. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц.

Встречи проходят в трудовых коллективах. Адвокаты разъясняют новшества посредством выступлений в СМИ, отвечают на вопросы на сайте коллегии.

Основная цель инициативы заключается в том, чтобы подготовить общество к нововведениям, объяснить людям их права, а значит - дать возможность пользоваться ими.

Правовое воспитание является одной из главных задач современной адвокатуры. Подобная работа, которую адвокаты проводят в том числе в соответствии с законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь", позволяет не только предупредить ошибки по причине правовой неосведомленности, но и донести до общества главную мысль - любую правовую проблему всегда лучше предупредить, чем потом решать в судах. Своевременное обращение к адвокату, профессионалу даст возможность в большой степени защитить общество от правовых ошибок и как следствие - судебных тяжб, отнимающих у человека средства, нервы и время, подчеркнул Виктор Чайчиц.

Председатель БРКА также отметил, что подобные мероприятия становятся доброй традицией. Адвокаты не только проводят бесплатные консультации для малоимущих граждан по случаю памятных дат, но и регулярно стараются посредством встреч в коллективах и в СМИ донести до общества нововведения в законодательстве и сделать таким образом их понятными и доступными для человека. Эта работа будет продолжена.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов", которым вносятся изменения в Трудовой кодекс. Принятие закона направлено на создание условий для эффективной и гибкой занятости граждан и расширение социально-трудовых гарантий работников.-0-